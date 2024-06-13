Минпросвещения заявило о 80-90-процентном трудоустройстве выпускников колледжей
Практически все люди, получившие среднее профессиональное образование, находят работу, сообщили «Известиям» в Минпросвещения. Сейчас занятость выпускников колледжей составляет 80%, тогда как в 2018 году она оценивалась всего в 58%. А по наиболее востребованным направлениям занятость окончивших колледжи составляет 90%.
Высокий спрос зафиксирован на специалистов в отрасли авиации, железнодорожного транспорта, химической промышленности.
Таким образом, выпускники колледжей по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Металлургия черных металлов», «Химическая технология органических веществ», «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений» гарантированно трудоустраиваются.
Также высок спрос на тех, кто окончил колледжи по педагогическим специальностям и здравоохранению.
Большинство выпускников сразу после завершения учебы идет работать. К этому моменту более половины из них уже имеют стаж, полученный в период обучения, добавили в Минпросвещения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Учесть смолоду: занятость выпускников колледжей достигла 90%