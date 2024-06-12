Завод им. Дегтярева хочет взыскать с компании брата Галкина более 2 млн рублей
Завод им. Дегтярева хочет взыскать свыше 2 млн рублей с компании брата Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрия. Об этом говорится в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.
Дмитрий Галкин является соучредителем ООО «Оружейные мастерские», с которого завод и хочет взыскать деньги. Детали претензии к предприятию не уточняются, дата рассмотрения иска также пока не назначена.
По данным картотеки, сумма исковых требований составляет 2 172 771 рубль.
Также вечером 12 июня стало известно об обысках, прошедших в доме Дмитрия Галкина, в результате которых правоохранители изъяли носители информации и другую технику бизнесмена.