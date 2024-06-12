Путин заявил, что Игры БРИКС продемонстрируют торжество ценностей спорта

Президент РФ Владимир Путин в среду, 12 июня, объявил открытыми Игры стран БРИКС. Глава государства обратился к участникам и гостям соревнований по видео и пожелал удачных стартов и ярких побед.

«Впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития», — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер отметил, что Игры в Казани продемонстрируют образец честной борьбы и равных возможностей. По словам главы государства, соревнования на две недели объединят более 3 тыс. атлетов из почти 100 стран мира.

Также в среду глава Татарстана Рустам Минниханов указал на то, что такие крупные спортивные состязания, как Игры стран БРИКС, доказывают, что Россия не находится в изоляции. Он подчеркнул, что мероприятие объединяет разные народы и на нем рады представителям любых стран.

Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.