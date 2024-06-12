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Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Верховной рады

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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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В Швейцарском парламенте полицейские подрались с депутатом Томасом Аески, представляющим партию «Демократический союз центра», потому что он хотел пройти на свое рабочее место во время визита спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Об этом 12 июня политик сообщил в соцсети X.

Аески опубликовал видео, на котором он пытается спуститься с лестницы в здании парламента, однако ему перекрывают путь вооруженные полицейские. Депутат не останавливается, из-за чего стражи порядка грубо хватают и толкают его, пытаясь увести.

«Я не дал себя остановить. Дело в том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами», — написал он в своем микроблоге.

Другой депутат Кристиан Вассерфален прокомментировал видео, отметив, что раньше никогда с таким не сталкивался.

«На лестничной клетке парламента находятся сотрудники федеральной полиции, вооруженные огнестрельным оружием. Они мешают людям и членам парламента свободно передвигаться по зданию. Это так не работает!» — подчеркнул он.

При этом Стефанчук никак не высказался о произошедшем. В своем профиле X он лишь отметил активную позицию Швейцарии «по восстановлению справедливости».

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Кроме того, в Швейцарии 15-16 июня пройдет конференция по Украине. Однако от участия в мероприятии уже отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Генсек ООН Антониу Гутерриш также не сможет приехать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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