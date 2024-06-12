Глава МИД Турции намерен участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду, 12 июня, заявил, что будет присутствовать на мирной конференции по Украине в швейцарском городе Бюргеншток.
«В субботу мы примем участие в конференции по Украине в Швейцарии, на которой изложим подходы нашей страны по проблеме справедливого урегулирования конфликта», — сказал Фидан во время пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, которая транслировалась на странице турецкого МИДа в соцсети X (бывш. Twitter).
Он уточнил, что приедет в Бюргеншток из Италии после того, как вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поучаствует в саммите G7 13–15 июня.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.
Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 12 июня отказался ехать на мероприятие в Бюргенштоке. Он связал это с личными обязательствами и подчеркнул, что его решение не имеет политического значения. Он добавил, что делегация ООН на конференции будет играть роль международного наблюдателя.
Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что саммит является пустым времяпрепровождением.