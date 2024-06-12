Путин отметил, что в России выросла замечательная плеяда командиров

В России выросла замечательная плеяда командиров. Об этом 12 июня заявил президент страны Владимир Путин, рассказывая о прошедшей накануне встрече с командующими группировок ВС РФ.

«На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, отдающие полностью себе отчет в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Всё у них слаженно», — подчеркнул глава государства.

Ранее в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства доложили о ходе проведения спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что после общего совещания глава государства провел отдельные встречи, а также заслушал участников встречи по отдельности.

Ранее в этот день военнослужащим мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные награды за освобождение от боевиков ВСУ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении.

Накануне Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Министр поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.