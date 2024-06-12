Экс-главу МО Словакии заподозрили в нарушении закона из-за передачи Киеву МиГ-29

В отношении экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя будет подан иск из-за его решения передать Украине 13 истребителей МиГ-29 на сумму более €500 млн. Об этом 12 июня заявил глава минобороны страны Роберт Калиняк.

«Он человек, который предал национальные ценности», — передает его слова портал HNonline.

Калиняк добавил, что таким образом Надь обманул народ Словакии, и ведомство возбудит против него уголовное дело.

«Отправив Украине истребители на сумму более €500 млн, правительство приняло принципиальное решение во внешней политике и тем самым нарушило конституцию Словацкой Республики», — уточнил госсекретарь минобороны страны Игорь Мелихер.

Кроме того, чиновник поделился, что после начала работы в ведомстве он провел проверку о том. был ли проведен предварительный юридический анализ по этому вопросу. По его словам, нет никаких доказательств того, что министерство когда-либо работало над вышеупомянутым анализом. При этом Ярослав Надь утверждает, что передача техники была прозрачной и законной.

Накануне словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщил, что минобороны страны не сумело предоставить результаты юридической экспертизы от 14 марта 2023 года о законности передачи Киеву истребителей МиГ-29.

Ранее, 5 июня, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен менять свою позицию по украинскому кризису — Братислава не будет оказывает военную помощь Киеву из резервов государства.

До этого, 8 ноября 2023 года, правительство Словакии во главе с Фицо не одобрило предложение, внесенное предыдущим кабинетом министров премьера Эдуарда Хегера. Согласно этой инициативе, Братислава должна была передать Киеву очередной пакет военной поддержки на сумму €40,3 млн.

Кроме того, Фицо еще в октябре 2023 года на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что придерживается позиции о необходимости прекращения боевых действий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.