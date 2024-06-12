Лавров указал на угрозу возрождения нацизма из-за США и Европы
Угроза возрождения нацизма в мире существует из-за действий западных стран. Об этом 12 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
По словам российского министра, Запад всячески пытается нагнетать неонацистские настроения, в том числе на Украине. Лавров добавил, что это используется против России.
Отметил глава МИД РФ подобные настроения и в некоторых странах Евросоюза.
4 июня Лавров указал на желание Запада иметь нацистскую Украину для давления на РФ. Также министр отмечал и то, что Украина устраивает США в качестве инструмента в борьбе против России, поэтому киевским властям прощается всё, включая откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики.
О предпосылках развития национализма на Украине и о необходимости его искоренения говорил и президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер отметил, что Россия преследует проведением спецоперации по защите Донбасса цель избавиться от поддерживающих нацистские идеи.