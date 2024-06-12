Угроза возрождения нацизма в мире существует из-за действий западных стран. Об этом 12 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

По словам российского министра, Запад всячески пытается нагнетать неонацистские настроения, в том числе на Украине. Лавров добавил, что это используется против России.

Отметил глава МИД РФ подобные настроения и в некоторых странах Евросоюза.

4 июня Лавров указал на желание Запада иметь нацистскую Украину для давления на РФ. Также министр отмечал и то, что Украина устраивает США в качестве инструмента в борьбе против России, поэтому киевским властям прощается всё, включая откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики.

О предпосылках развития национализма на Украине и о необходимости его искоренения говорил и президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер отметил, что Россия преследует проведением спецоперации по защите Донбасса цель избавиться от поддерживающих нацистские идеи.