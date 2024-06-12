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Путин назвал науку основой для решения Россией масштабных задач

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На нынешнем рубежном этапе наука является основой для решения масштабных задач, стоящих перед РФ. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

«Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — отметил он.

Говоря о ее достижениях, президент указал на увеличение числа сложнейших медицинских операций в стране. По словам Путина, недавно в России были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Сейчас же число подобных операций увеличилось до нескольких тысяч в год.

Также глава государства поздравил граждан с Днем России.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — отметил президент.

Он указал на то, что в непростое для страны время россиян вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.

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12 июня Путин на торжественной церемонии наградил лауреатов государственных премий за 2023 год и вручил золотые медали Героям Труда. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Накануне президент подписал указ о присуждении Государственных премий России. В научной сфере Государственные премии присуждены главе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля Евгению Адамову и советнику гендиректора «Росатома» Владимиру Асмолову.

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