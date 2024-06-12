Путин назвал науку основой для решения Россией масштабных задач

На нынешнем рубежном этапе наука является основой для решения масштабных задач, стоящих перед РФ. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

«Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — отметил он.

Говоря о ее достижениях, президент указал на увеличение числа сложнейших медицинских операций в стране. По словам Путина, недавно в России были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Сейчас же число подобных операций увеличилось до нескольких тысяч в год.

Также глава государства поздравил граждан с Днем России.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — отметил президент.

Он указал на то, что в непростое для страны время россиян вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.

12 июня Путин на торжественной церемонии наградил лауреатов государственных премий за 2023 год и вручил золотые медали Героям Труда. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Накануне президент подписал указ о присуждении Государственных премий России. В научной сфере Государственные премии присуждены главе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля Евгению Адамову и советнику гендиректора «Росатома» Владимиру Асмолову.