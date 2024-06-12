Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам Госпремий за 2023 год

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждает лауреатов Государственных премий за 2023 год и вручает золотые медали Героям Труда. Церемония проходит в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.

Накануне Путин подписал несколько указов о присуждении государственных премий России. В научной сфере государственные премии присуждены главе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля Евгению Адамову и советнику гендиректора «Росатома» Владимиру Асмолову.

Также оперный певец Ильдар Абдразаков награжден за вклад в развитие музыкального искусства. Еще одна премия присуждена скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину — за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории.

Госпремию в области литературы и искусства получили авторы Ржевского мемориала, скульпторы Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Премии в этой же сфере были присуждены оперному певцу Ильдару Абдразакову, директору музея-заповедника «Царское село» Ольге Таратыновой и директору «Царскосельской янтарной мастерской» Борису Игдалову.

Также звания Героя Труда были удостоены гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Героем Труда также стали завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А. В. Варичева (Курская область) Владимир Щедов.

Ранее, 30 мая, президент России вручил высшие государственные награды в Кремле.

Так, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. Ордена Дружбы был удостоен спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал. Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.