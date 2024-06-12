Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Политика
Путин назвал задачей государства поддержку верящих в будущее РФ людей
Мир
Орбан заявил о гарантиях от НАТО о добровольном участии в акциях вне альянса
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Общество
Ректор МГУ Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Спорт
В Казани стартуют Игры БРИКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
Мир
Uniper объявила о расторжении контрактов с «Газпром экспортом» на поставку газа
Происшествия
Во Владимирской области молния убила подростка
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек
Мир
Индия примет участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»
Мир
МИД РФ назвал уткой сообщения о якобы восстановлении дипотношений с Грузией
Армия
ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и пункту дислокации наемников

Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам Госпремий за 2023 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждает лауреатов Государственных премий за 2023 год и вручает золотые медали Героям Труда. Церемония проходит в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.

Накануне Путин подписал несколько указов о присуждении государственных премий России. В научной сфере государственные премии присуждены главе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля Евгению Адамову и советнику гендиректора «Росатома» Владимиру Асмолову.

Также оперный певец Ильдар Абдразаков награжден за вклад в развитие музыкального искусства. Еще одна премия присуждена скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину — за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории.

Госпремию в области литературы и искусства получили авторы Ржевского мемориала, скульпторы Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Премии в этой же сфере были присуждены оперному певцу Ильдару Абдразакову, директору музея-заповедника «Царское село» Ольге Таратыновой и директору «Царскосельской янтарной мастерской» Борису Игдалову.

Также звания Героя Труда были удостоены гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Героем Труда также стали завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А. В. Варичева (Курская область) Владимир Щедов.

РАНний подъем: в России построят научные мегаустановки на экспорт
О чем говорили на посвященном исследовательской инфраструктуре заседании президиума академии наук

Ранее, 30 мая, президент России вручил высшие государственные награды в Кремле.

Так, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. Ордена Дружбы был удостоен спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал. Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024