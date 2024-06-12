Конференция по Украине, которую 15-16 июня организуют на швейцарском курорте Бюргеншток, не принесет никаких результатов в отсутствие на ней представителей России, а станет очередным доказательством, что разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится. Об этом 12 июня заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин во время выступления на приеме в диппредставительстве по случаю праздника День России.

Дипломат подчеркнул, что «абсолютное большинство стран мира не торопится идти на поводу у США и их приспешников». Также «народы глобального Юга» не согласны с антироссийским курсом представителей Запада и продолжают развивать отношения с РФ в контексте своей независимой политики. Это подтверждает и грядущий «мирная конференция».

«Несмотря на заявления швейцарских властей о том, что на ней якобы будут рассматриваться различные «мирные планы» (а таковые предлагали и Китай, и ЮАР, и Бразилия, и арабские страны), лейтмотивом нынешнего слета будет очередная вариация на тему тупикового копенгагенского формата, призванного навязать России ультиматум согласно «формуле мира» [президента Украины] Владимира Зеленского. С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится», — цитирует посла «РИА Новости».

По его словам, исход саммита в Швейцарии очевиден: он закончится «очередным коллективным фотографированием» и отсутствием конкретных решений. Гармонин подчеркнул, что «попытки изолировать Россию, задавить ее пакетами санкций и отменить ее богатейшую культуру, основанную на традиционных ценностях, невозможно».

Ранее, 11 июня, политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил «Известиям», что предстоящая конференция по Украине не имеет никакого смысла без участия в ней России и будет представлять из себя пустую, бессмысленную говорильню. В свою очередь экс-премьер Японии Юкио Хатояма отметил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.