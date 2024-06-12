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Посол РФ в Берне предупредил Запад о тщетности попыток поставить ультиматум России

Посол Гармонин: лейтмотивом саммита по Украине станет попытка ультиматума РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Конференция по Украине, которую 15-16 июня организуют на швейцарском курорте Бюргеншток, не принесет никаких результатов в отсутствие на ней представителей России, а станет очередным доказательством, что разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится. Об этом 12 июня заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин во время выступления на приеме в диппредставительстве по случаю праздника День России.

Дипломат подчеркнул, что «абсолютное большинство стран мира не торопится идти на поводу у США и их приспешников». Также «народы глобального Юга» не согласны с антироссийским курсом представителей Запада и продолжают развивать отношения с РФ в контексте своей независимой политики. Это подтверждает и грядущий «мирная конференция».

«Несмотря на заявления швейцарских властей о том, что на ней якобы будут рассматриваться различные «мирные планы» (а таковые предлагали и Китай, и ЮАР, и Бразилия, и арабские страны), лейтмотивом нынешнего слета будет очередная вариация на тему тупикового копенгагенского формата, призванного навязать России ультиматум согласно «формуле мира» [президента Украины] Владимира Зеленского. С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится», — цитирует посла «РИА Новости».

По его словам, исход саммита в Швейцарии очевиден: он закончится «очередным коллективным фотографированием» и отсутствием конкретных решений. Гармонин подчеркнул, что «попытки изолировать Россию, задавить ее пакетами санкций и отменить ее богатейшую культуру, основанную на традиционных ценностях, невозможно».

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Ранее, 11 июня, политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил «Известиям», что предстоящая конференция по Украине не имеет никакого смысла без участия в ней России и будет представлять из себя пустую, бессмысленную говорильню. В свою очередь экс-премьер Японии Юкио Хатояма отметил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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