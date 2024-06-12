Планы Евросоюза на Украине плохо для него закончатся, объединение ведет «мутную игру». Об этом 12 июня написал обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро.

Он приходит к выводу, что Евросоюз действует не в соответствии с озвучиваемыми мирными целями, а служит интересам США. Ведь ранее в публичных дискуссиях Европа не рассматривала никакого другого варианта разрешения конфликта, кроме «безоговорочной капитуляции России».

«Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение», — добавил он.

Ранее, 8 июня, член шведской королевской академии аналитик Ларс Берн заявил, что страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине. По его словам, западные страны демонстрируют полное непонимание ситуации, поставляя Киеву оружие.

Эксперт из Германии Харли Шлангер 9 июня заявил о нежелании европейцев продолжать поддержку Украины. Он также сказал, что «зеленая» политика ведет к росту цен на энергоносители.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.