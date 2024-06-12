Страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине. Об этом 8 июня заявил в интервью Swebbtv член Шведской королевской академии аналитик Ларс Берн.

По словам аналитика, на Западе отказываются понимать, что Россия не ведет борьбу за территорию, а стремится к денацифицикации и демилитаризации Украины. Берн добавил, что западные страны демонстрируют полное непонимание ситуации, поставляя Киеву оружие и оказывая ей финансовую поддержку.

Аналитик также убежден, что игнорирование истечения президентских полномочий Владимира Зеленского фактически превратило Украину в диктатуру.

«Украина — это диктатура. Срок полномочий Зеленского, на который он был избран, истек. Зеленский запретил всю оппозицию. Зеленский запретил другие партии», — рассказал аналитик.

Ранее, 11 июня, британский аналитик Александр Меркурис заявил об истощении и близком крахе Украины. Он указал и на то, что линия фронта чрезмерно растянута, а бойцы крайне истощены и мобилизация, казалось бы, — это то, что нужно. Но теперь ситуация в стране такова, что всё происходящее больше походит на условия для коллапса.

Экс-советник Пентагона Теодор Постол 9 июня заявил о проигрыше Зеленского в конфликте в связи с игнорированием истечения полномочий. По его словам, Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По ее словам, финансирование Киева является спонсированием терроризма.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.