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Банки начали снижать доступность ипотеки из-за риска очередей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Из-за ажиотажного спроса на льготные ипотечные кредиты часть банков может сократить или приостановить одобрение новых заявок во второй половине июня. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи» в среду, 12 июня.

«Часть банков уже предупредили о том, что могут существенно сократить количество одобряемых ипотечных заявок во второй половине июня, чтобы успеть выдать уже согласованные кредиты до 1 июля, поскольку окончательного решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ пока нет», — поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Специалист объяснила, что уже сейчас в части банков, чтобы получить согласованный кредит, нужно заблаговременно записаться. Кроме того, во второй половине июня может образоваться очередь из тех, кто будет стараться подписать кредитный договор до 1 июля.

«Банки начали подстраховываться, ведь количество заявок по льготным программам в мае выросло на 44% относительно достаточно активного апреля этого года. Это существенная нагрузка. Поэтому одни банки увеличивают требования к минимальному размеру первоначального взноса вдвое, с 30% до 60%, другие более тщательно проверяют потенциальных заемщиков, третьи ограничивают согласование заявок по тем кредитам, которых не коснутся изменения после 1 июля», — дополнила Решетникова.

Россияне при этом продолжают активно подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов. Только в течение первых 10 дней июня спрос на них повысился на четверть.

«Ажиотаж вполне оправдан в условиях возможного снижения доступности льготных ипотечных программ, как и те действия, которые предпринимают банки, если не ограничивать уровень одобряемости по большому потоку новых заявок. Есть риски не успеть выдать до 1 июля уже согласованные кредиты, где заемщики подобрали себе объект», — пояснила эксперт.

Специалист также добавила: банки предупредили, что все одобрения по семейной и ипотеке с господдержкой будут действовать до 1 июля текущего года.

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Ранее, 10 июня, исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала «Известиям», что россиянам стало сложнее оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом, доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% по сравнению с прошлым годом сократилась в 2,2 раза.

До этого, 6 июня, эксперты Regions Development сообщили, что цены на жилье в различных районах Москвы выросли за год до 35% за 1 кв. м. По размеру цен по-прежнему лидирует ЦАО, где средняя цена квадратного метра достигла 1,3 млн рублей. Наиболее доступное жилье — в ТАО (159,8 тыс. рублей за 1 кв. м).

Перед этим, 8 мая, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко выразил мнение, что существенное сокращение объемов выдачи ипотеки в РФ может привести к удешевлению жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. Он отметил, что на вторичном рынке недвижимости цена «квадрата» уже опустилась.

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