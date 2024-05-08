Эксперт не исключил снижения цен на жилье в России в ближайшее время

Значительное сокращение объемов выдачи ипотеки может привести к удешевлению жилья в России — как на вторичном, так и на первичном рынке. Это следует из прогноза руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, с которым ознакомились «Известия» в среду, 8 мая.

«Так как главной причиной астрономического роста цен в последние годы была слишком доступная ипотека, ее отсутствие или ощутимое сокращение объемов выдачи, по идее, должно привести к удешевлению жилья – как на вторичном, так и на первичном рынке», — отметил эксперт.

По его словам, на вторичном рынке недвижимости цена «квадрата» уже опустилась: по итогам апреля рассчитываемый IRN.RU индекс стоимости жилья упал на 0,2% впервые с конца 2022 года. При этом на первичном рынке значительно снижается спрос.

«Однако застройщики продолжают заявлять, что готовы на всё, кроме снижения цен, и придумывают все более креативные ипотечные схемы для активизации продаж. Но такие «схематозы» только вредят рынку недвижимости, так как усилиями ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) живут недолго, при этом для борьбы с ними регулятор вынужден ужесточать условия выдачи ипотеки в целом. Таким образом, реальным инструментом активизации продаж в условиях недоступной ипотеки остается снижение цен, в том числе на рынке новостроек», — объяснил Репченко.

Эксперт обратил внимание на то, что регулятор ранее повысил прогноз ключевой ставки в среднесрочной перспективе — она останется двузначной в 2024 и 2025 годах. В результате для некоторых россиян ипотека будет менее доступна по крайней мере полтора года, считает Репченко.

Ранее, 6 мая, в пресс-службе ВТБ сообщили, что в апреле выдачи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Показатель увеличился на 2% к марту текущего года, но снизился на 20% к апрелю 2023-го. В банке отметили, что тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев россияне получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ находится на уровне 16% годовых.