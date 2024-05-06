Россияне стали меньше оформлять ипотеку

В апреле выдачи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Показатель увеличился на 2% к марту текущего года, но снизился на 20% к апрелю 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ 6 мая.

В кредитной организации отметили, что тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев россияне получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, добавили в банке.

При этом в ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тыс. клиентов более чем на 140 млрд рублей — показатель оказался выше, чем в апреле 2023 года. Средний размер одного кредита составил 4,9 млн рублей.

«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ (Центробанка РФ. — Ред.) постепенно замедляют рынок ипотеки. По нашим подсчетам, в начале года выдачи снизились уже почти на 20% к прошлому году. Но в ближайшие два месяца тренд может измениться: заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%.

«Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», — уточнил Бабин.

До этого, 2 мая, сообщалось, что в марте выдачи ипотеки упали почти на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам месяца банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд рублей. В Центробанке РФ «Известиям» рассказали, что на замедление выдач ипотеки повлияли принятые регулятором и правительством меры по охлаждению рынка, в том числе постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ.