Глава МИД Бразилии заявил о параличе Совбеза ООН как глобальной организации
Страны, желающие взаимодействовать с БРИКС, должны поддерживать реформу ООН, заявил «Известиям» министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на совещании глав МИД БРИКС.
«У нас есть много критериев для кандидатов в полноправное членство или в страны-партнеры, которым они должны соответствовать. Один из них был включен в список в 2023 году во время саммита в Южной Африке: страны не должны применять односторонние санкции. Другой критерий заключается в реформировании глобального управления, включая Совет Безопасности ООН. Сейчас он парализован. Просто взгляните на ситуацию в секторе Газа — ничего не было сделано», — обратил внимание министр.
Виейра отметил, что для Бразилии также очень важно реформирование и финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Международный валютный банк, Всемирная торговая организация.
10–11 июня в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. В рамках итогового заявления стороны поддержали в том числе всеобъемлющую реформу ООН, включая Совбез.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы МИД Бразилии Мауро Виейры «Известиям»:
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