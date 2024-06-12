«Бразильские компании будут платить за нефть и газ из РФ через механизм нацвалют»

Платежи между Бразилией и Россией в национальных валютах еще не реализованы, но такая возможность сейчас изучается , заявил «Известиям» министр иностранных дел латиноамериканской страны Мауро Виейра. Таким образом, бразильские компании будут платить за газ и нефть из РФ через механизм нацвалют . Дипломат также назвал страны, которые выразили желание присоединиться к БРИКС. Среди них Венесуэла, Нигерия и Куба. При этом он подчеркнул, что в группу не могут войти государства, которые применяют односторонние санкции и не признают друг друга. О перспективах расширения БРИКС, неэффективной работе Совбеза ООН и ВТО, а также о взаимных расчетах с Россией — в эксклюзивном интервью министра иностранных дел Бразилии «Известиям» .

«Есть список из примерно 30 стран, которые хотят присоединиться к БРИКС»

— В Нижнем Новгороде 11 июня завершилось двухдневное заседание министров иностранных дел стран БРИКС. Как Бразилия в целом оценивает это объединение?

— БРИКС — это очень важная платформа, которая была задумана для прогрессивных стран, единомышленников, которые хотят способствовать устойчивому развитию, инклюзивности и хорошим отношениям с другими странами. Государства так называемого Глобального Юга всегда привлекали внимание всего мира. Когда всё это началось, многие задавались вопросом: что это за объединение, организовано ли оно против какой-то страны или против всех западных стран? Нет, это не против кого-либо, это в пользу пяти членов, которые хотят иметь платформу для более плотной координации и обсуждения общих интересов. БРИКС — неформальное объединение. У нас нет соглашения и секретариата. Каждая страна во время своего председательства отвечает за согласование текстов и продвижение министерских встреч и саммитов.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, глава МИД Бразилии Мауро Виейра и министр иностранных дел Египта Самех Шукри перед встречей министров иностранных дел группы стран БРИКС в Нижнем Новгороде, Россия, 10 июня 2024 года Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

— С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Планируется ли дальнейшее расширение БРИКС?

— Мы считаем, что расширение внесло положительный вклад, потому что оно принесло большую плотность и вес объединению. У нас есть Индия и Китай с 3 млрд жителей, у нас есть Россия, которая в два раза больше Бразилии, — огромная страна. Сейчас мы обсуждаем критерии членства и категории взаимодействия с БРИКС, потому что мы должны разработать что-то значимое .

Есть список из примерно 30 стран, которые хотят присоединиться к БРИКС. Мы не можем принять всех сразу. Они должны быть утверждены всей группой, так как все решения принимаются на основе консенсуса. Мы думаем, что новые кандидаты могут внести важный вклад и повысить ценность группы. Сейчас мы обсуждаем количество этих стран и категорию членства.

Есть предложения, чтобы заинтересованные страны стали государствами-партнерами, которые в будущем могут стать полноправными членами. Но нам нужно время, чтобы адаптироваться к расширению, ведь раньше мы были очень маленьким объединением. Я впервые побывал на саммите БРИКС в 2015 году в Уфе. И это было нечто особенное, потому что пять глав больших важных государств сидели за маленьким столом с советниками, министрами иностранных дел и разговаривали как друзья или семья за обеденным столом. Тогда нас было совсем мало, а сейчас, когда потенциально нас может быть 40, это совсем другое дело.

«Страны группы должны ладить друг с другом — это дух БРИКС»

— С вашей точки зрения, какие страны наиболее близки к присоединению к БРИКС?

— Их очень много в разных частях света. Страна-председатель также вправе пригласить некоторые страны принять участие в министерских встречах и на саммите президентов. 11 июня в Нижний Новгород российская сторона позвала около 15 стран. Часть из них выразили свое желание стать членами группы и уведомили об этом РФ. В нашем регионе это Венесуэла, Куба и Колумбия. Есть много стран в Африке, например Нигерия . Всё зависит от того, будут ли они подтверждать свою кандидатуру российскому председательству. В следующем году председательство перейдет Бразилии, и любой, кто захочет вступить, может обозначить свой интерес.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

— Какие сейчас критерии для вступления в БРИКС?

— У нас есть много критериев для кандидатов в полноправное членство или в страны-партнеры, которым они должны соответствовать. Один из них был включен в список в 2023 году во время саммита в Южной Африке: страны не должны применять односторонние санкции. Другой критерий заключается в реформировании глобального управления, включая Совет Безопасности ООН . Сейчас он парализован. Просто взгляните на ситуацию в секторе Газа — ничего не было сделано. Это реформирование и финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Международный валютный банк, Всемирная торговая организация — она также полностью парализована.

Вы должны чувствовать себя комфортно с этими критериями, с этими общеполитическими принципами. Например, в БРИКС не могут быть страны, которые не признают друг друга. Это ведь как пригласить кого-то к себе домой . Вы зовете своих друзей, тех, кто с вами ладит. Здесь то же самое. Страны группы должны ладить друг с другом — это дух БРИКС.

«Платежи между Бразилией и РФ в нацвалютах еще не реализованы, но такая возможность изучается»

— Одна из инициатив в рамках БРИКС — это переход на платежи в национальных валютах...

— Да, это одна из обсуждаемых инициатив. На заседании 10 июня мы выступили с совместным заявлением, что нам следует продолжить обсуждение этого вопроса внутри БРИКС через наши центральные банки и министерства финансов по внедрению системы платежей посредством местных валют. Это то, за что всегда выступал президент Луис Инасиу Лула да Силва. Например, во время его первого срока мы подписали двустороннее соглашение о расчетах в нацвалютах с Аргентиной. Это было наше первое соглашение такого рода, потому что у нас очень важная двусторонняя торговля. Мы — также члены МЕРКОСУР, члены-учредители. И поэтому мы подписали это соглашение. И для БРИКС также важно вести торговлю в местных валютах . Это сложный процесс, но главы стран объединения, министры финансов и руководители ЦБ уполномочены начать обсуждение этого механизма. Это касается, в частности, России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Ведутся ли обсуждения по использованию нацвалют в торговле с Россией?