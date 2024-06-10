Многополярные мнения: главы МИД БРИКС посылают сигнал Западу

В Нижнем Новгороде стартовало совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Это первая встреча на таком высоком уровне после расширения объединения в январе 2024 года. Событие настолько привлекло внимание, что даже не хватило места для всех представителей прессы. 10 июня состоялся также ряд двусторонних встреч, например главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим китайским коллегой Ван И. В целом заседание министров стран БРИКС представляет собой сообщение Западу в преддверии швейцарской конференции, считают эксперты. Члены группы практически не поддержали «мирный» саммит, который к тому же пройдет без участия российской стороны. Ожидать ли прорывных решений по итогам исторического заседания — в материале «Известий».

Первая встреча глав МИД БРИКС после расширения

Высокопоставленных участников и гостей совещания министров иностранных дел стран БРИКС Нижний Новгород встретил прекрасной погодой. Организация тоже не подвела. Саммит проходит в футуристичном павильоне выставочного центра «Нижегородская ярмарка», расположенном на живописном берегу Оки. Стоит отметить, что это первая встреча глав МИД членов БРИКС после исторического расширения. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Еще около 30 стран хотят сотрудничать с объединением как полноправные члены или как государства-партнеры — ввиду большого интереса к БРИКС Россия, председательствующая в этом году на всех саммитах группы, включая нижегородский, разрабатывает специальную категорию стран-партнеров.

— Сенсаций пока не будет — будет спокойная и выверенная работа, которая принесет благодаря этому необратимый результат. Оглядываясь на трехлетние отрезки, вы увидите, что происходит стратегическое движение, изменение ситуации. Последняя трехлетка закончилась расширением БРИКС. Новая же завершится тем, что участники в расширенном формате создадут жизнеспособную структуру, в которой страны будут реально работать, — сказал «Известиям» профессор кафедры государственного управления и публичной политики РАНХиГС Александр Савченко.

Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Спрос на такой взаимовыгодный тип сотрудничества, как в БРИКС, в очередной раз подчеркнул масштаб мероприятия. На двухдневном саммите в столице Нижегородской области ожидаются делегации десятков государств. Началу официальной программы первого дня предшествовал целый ряд двусторонних встреч. В частности, глава МИД РФ Серей Лавров выбрал себе в визави Ван И, министра иностранных дел Китая — главного торгово-экономического партнера России. В 2023 году товарооборот двух стран вырос на 26,3%, до рекордных $240,11 млрд, по данным Главного таможенного управления КНР. Место для встречи выбрано неслучайно: Нижегородская область активно сотрудничает с Китаем, в том числе реализуя проект «Волга – Янцзы». Местные власти заключили соглашение с правительством города центрального подчинения Чунцин о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Главы МИД двух стран тепло поприветствовали друг друга, а Ван И, ожидая коллегу даже как будто с некоторым волнением, позже по-дружески слегка похлопал Сергея Лаврова по спине. Здесь, на нижегородском саммите, российско-китайские двусторонние переговоры стали логичным продолжением недавней встречи президента РФ и председателя КНР во время визита Владимира Путина в Китай — кстати, первой зарубежной поездки российского лидера после инаугурации, что подчеркивает статус отношений двух стран.

Учитывая геополитическое влияние обоих государств, министры не обошли вниманием и международную повестку. Лавров поблагодарил Ван И за решение Пекина отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, так как на ней невозможно прийти к какому-либо урегулированию без участия Москвы. Дипломаты также обсудили ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе по мере формирования Вашингтоном антироссийских и антикитайских блоков. Укрепляющийся российско-китайский тандем, по всей видимости, усиливает роль БРИКС и других объединений, в которые входят Москва и Пекин.

Министр иностранных дел КНР Ван И, прибывший для участия в совещании глав МИД стран БРИКС, в аэропорту Нижнего Новгорода Фото: ТАСС/Сергей Булкин

«Наша линия с китайскими друзьями всё более позитивно воспринимается странами мирового большинства. Круг наших единомышленников неуклонно растет, круг желающих сотрудничать с БРИКС, ШОС увеличивается», — отметил глава российского МИДа на встрече с китайским коллегой.

На саммите состоялись и другие двусторонние переговоры РФ, например с представителями Бразилии.

Сообщение от БРИКС в преддверии конференции в Швейцарии

К окончанию двусторонних встреч и выходу глав внешнеполитических ведомств БРИКС для «семейного» фото в холл пригласили только операторов и фотокорреспондентов. При этом организаторы отметили, что при большом желании все остальные журналисты также могут пройти в зал. Как и следовало ожидать, равнодушных к фотосессии министров не осталось. Дипломаты слегка припозднились — вероятно, сказалось большое количество тем для обсуждений на двусторонках.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Бразилии Мауро Виэйра, ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян, Эфиопии Тайе Ацке Селассие и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани во время совместного фотографирования участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Для фото собрались главы МИД России, Китая, ЮАР, Бразилии, Египта, Эфиопии и ОАЭ. Индию представлял замминистра иностранных дел — в стране только 4 июня завершились всеобщие выборы, а 9 июня к присяге были приведены премьер-министр Нарендра Моди, причем уже в третий раз, и правительственные министры. Из-за формирования кабмина Индия не смогла принять участие на самом высоком дипломатическом уровне. Отсутствие же главы МИД Ирана вызвано трагедией. 19 мая вертолет, перевозивший в том числе президента исламской республики Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, разбился в районе Верзеган на северо-западе страны. В связи с этим заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС началось с минуты молчания в память о погибших.

На встрече министры коснулись широкого спектра тем: от транспорта до ядерной сферы. Глава МИД РФ, председательствующий на саммите, рассказал о начале создания контактной группы по климату и устойчивому развитию, а также рабочей группы по ядерной медицине. Важной темой стало создание единой валюты внутри БРИКС, которая значительно упростит и расширит экономические отношения стран-членов на фоне давления со стороны Запада. Еще на прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Владимир Путин сообщил, что будет создана именно такая независимая платежная система. Сергей Лавров подтвердил, что ведется разработка платформы для расчетов нацвалютами.

В последнее время ввиду непрекращающихся санкций со стороны США и Евросоюза создание единой валюты становится даже необходимостью. Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что «последние международные события сбросили маски» с Запада, который пытался насаждать другим странам собственные ценности под видом универсальных. Они подменяют равноправный диалог «узкими коалициями», присваивающими право выступать от имени всего мира. БРИКС же подразумевает совершенно противоположный тип партнерства.

Совещание министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Фото: ТАСС/Сергей Булкин

— Это не блоковая структура, а принципиально открытая, которая предполагает работу только по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес всех участников. То есть не гнуть всех, как в НАТО и в ЕС, — подчеркнул профессор Александр Савченко.

Во время своей приветственной речи глава МИД РФ настоятельно попросил операторов «действительно попрощаться», очевидно, намекая на слишком ярый энтузиазм прессы в этот день. Представителей медиа и правда собралось очень много — в пресс-центре даже не хватило мест. Организаторы пообещали журналистам решить эту проблему ко второму дню саммита, так как, очевидно, градус мероприятия только вырастет. На 11 июня запланирована расширенная сессия с участием не только глав МИД членов БРИКС, но и представителей регионального взаимодействия: ШОС, АСЕАН, Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Безусловно, ввиду такого большого количества участников сессии предстоящая конференция в швейцарском Бюргенштоке не останется без внимания на СМИД и на общем заседании.

— Она идет сразу же после ПМЭФ, где очень активно обсуждался вопрос о многополярности. Само по себе совещание БРИКС представляет собой сообщение в преддверии конференции. Как мы видим, страны объединения практически не поддержали швейцарскую конференцию, — обращает внимание «Известий» директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек

В частности, Китай и Бразилия представили свой мирный план по Украине, который однако раскритиковали в Киеве при поддержке НАТО. Индия, хоть и присоединится к саммиту, в отличие от партнеров по БРИКС, довольно аккуратно относится ко всем предложениям с украинской стороны, подчеркнул Алексей Маслов. По его словам, для Нью-Дели визит в Бюргеншток, скорее, возможность усилить свою позицию на мировой арене на фоне конкуренции с Китаем в Азиатском регионе.

По итогам заседания стороны согласовали совместное заявление. В частности, представители стран БРИКС подчеркнули важность более широкого использования нацвалют во взаимных расчетах внутри объединения, заявили о поддержке всеобъемлющей реформы ООН, включая Совбез, и приветствовали посредничество для урегулирования кризиса на Украине. «Они (министры. — «Известия») с удовлетворением отметили соответствующие предложения посредничества и добрых услуг, направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии», — говорится в документе.