Нидерланды выделят €60 млн на создание беспилотников для Украины
Нидерланды выделят €60 млн на создание ударных беспилотников для Украины. Сумма будет распределена между морскими и FPV-дронами, сообщило оборонное ведомство королевства 11 июня со ссылкой на заявление главы минобороны страны Кайсы Оллонгрен.
Вернувшись с Украины вечером во вторник, министр Оллонгрен заявила о пакете поддержки в размере €60 млн, из которых €20 млн будет выделено на закупку FPV-дронов, €17,5 млн — на закупку морских беспилотников.
Поскольку Украина может производить морские дроны у себя в стране, Нидерланды финансовым вкладом простимулируют местный бизнес, сказано в сообщении.
Оставшаяся часть военной поддержки предназначена для двусторонних поставок дронов разных типов.
3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете Politico заявила, что королевство не ограничивает применение истребителей F-16, которые передадут Киеву для ударов по РФ. Истребители вполне могут быть использованы с целью атак по российским территориям, добавила она.
28 мая пресс-служба минобороны Нидерландов сообщила, что группа из 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила подготовку по обслуживанию американских истребителей F-16 в Нидерландах.
До этого, 19 апреля, Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам выделит более €200 млн на оружие для Киева. По ее словам, эти средства пойдут на обеспечение противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.