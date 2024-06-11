На Украине запретили включать кондиционеры и наружное освещение в школах и вузах
На Украине запретили пользоваться кондиционерами, а также включать наружное освещение в учебных заведениях — школах и вузах — в целях экономии электроэнергии. Распоряжение об этом 11 июня издало министерство образования и науки страны.
«С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением [кабмина]», — отмечено в тексте документа на сайте ведомства.
До этого, 30 мая, энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в ближайшее время в стране ухудшится ситуация с подачей электроэнергии, невзирая на небольшой период в конце мая, когда сбоев было сравнительно меньше. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, предстоящие отключения связаны с ремонтом ряда блоков атомных электростанций (АЭС) в стране.
Ранее, 28 мая, член наблюдательного совета национальной энергокомпании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что в стране не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС).
В начале мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что половина энергосистемы страны получила повреждения. Среди прочего он сообщил, что Россия продемонстрировала большую эффективность в своих «военных усилиях» по сравнению с Украиной и западными странами.
До этого, 15 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери генерирующих мощностей в стране. Среди прочего он также сообщил, что местное энергопроизводство в Харькове на востоке Украины практически полностью уничтожено.