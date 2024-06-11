Второе малосемейное общежитие для педагогов построят в Салехарде к 2026 году
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) к 2026 году планируют построить второе малосемейное общежитие для работников образовательной системы. Об этом городская дума сообщает 11 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В планах городских властей — строительство второго общежития по улице Чкалова. Торги уже прошли, подрядчик определен», — говорится в сообщении.
Подготовительные работы по строительству дома уже ведутся. В гордуме полагают, что при благоприятных условиях сваи будут забиты в 2024 году. Сдать же объект планируется к 2026 году.
Между тем на улице Северная продолжается строительство первого в городе малосемейного общежития для педагогов, уточняет ИА «Ура.ру». Это будет трехэтажный дом, рассчитанный на 38 квартир. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025-м.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Кургане на месте снесенного недостроя по улице Аргентовского возведут новый десятиэтажный дом. Он будет рассчитан на 196 квартир общей площадью 11 255 кв. м.