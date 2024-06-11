Десятиэтажный дом возведут на месте снесенного недостроя в Кургане

В Кургане на месте снесенного недостроя по улице Аргентовского возведут новый десятиэтажный дом. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на паспорт объекта.

«Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями по улице Аргентовского, 125. Окончание строительства: третий квартал 2026 года», — говорится в документе.

Известно, что десятиэтажный дом будет рассчитан на 196 квартир общей площадью 11 255 кв. м. Проект нового ЖК предусматривает создание зон отдыха на прилегающей территории и удобных подъездных путей.

Как уточняет информагентство, десятиэтажку построят на месте снесенного дома, который не могли достроить более 10 лет.

10 июня сообщалось, что депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили к внесению в ГД пакет законопроектов, направленных на решение проблем с долгостроями. Речь идет о поправках в статью 239.1 Гражданского кодекса и о внесении изменений в Земельный кодекс, согласно которым застройщиков обяжут сносить не завершенные в срок долгострои, приводят таким образом земельный участок в первоначальное состояние.