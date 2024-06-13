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Россияне рассказали о привычке детей откладывать карманные деньги

Исследование: 84% россиян сообщили, что их дети откладывают карманные деньги
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Фото: Getty Images/DoganKutukc
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Большинство (84%) опрошенных россиян сообщили, что их дети в возрасте от восьми до 18 лет откладывают деньги, которые им выделяют на карманные расходы. Об этом говорится в результатах исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компании MAXIMUM Education, с которыми ознакомились «Известия» 13 июня.

При этом 64% детей делают это нерегулярно, 20% постоянно, а 16% не занимаются накоплением.

Многие родители отметили, что чаще всего их дети тратят карманные деньги на свои интересы и развлечения (59%): фастфуд, сладости, игрушки, походы в кино и кафе. Расходы 24% зависят от ситуации, а каждый пятый ребенок (20%) тратит средства на необходимые нужды — перекус в школе, проезд и так далее.

Кроме того, 14% откладывают деньги на крупные покупки.

«Чем раньше ребенок узнает об основах планирования бюджета и управления расходами, тем благоприятнее это повлияет на его финансовое положение во взрослой жизни», — подчеркнула генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Она уточнила, что в настоящее время существует много способов и доступных инструментов для знакомства детей с финансовой грамотностью. Среди них — детские банковские карты, обучающие книги, настольные и компьютерные игры, мультфильмы и специальные мобильные приложения.

«Как показал наш опрос, уже треть российских детей в возрасте до 13 лет пользуется банковской картой, платежным стикером или альтернативными способами оплаты. И это хороший тренд, который, уверена, продолжится в будущем», — добавила Белова.

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В свою очередь руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта выразил мнение, что разговоры о финансовой грамотности с детьми важно вести с ранних лет. Также ребенку следует давать возможность принимать решения.

«Можно доверить ему самостоятельно спланировать бюджет, например на семейный отдых, а затем вместе обсудить предложенный им вариант. Отдельной темой, которой стоит уделить внимание, являются инвестиции: нужно рассказать детям о существующих инструментах и разъяснить пользу такого распоряжения финансами. При этом важно предостеречь ребенка от вложения средств в сомнительные платформы и организации, а также предупредить о мошенниках и рассказать ему, как не быть обманутым», — рассказал эксперт.

По его мнению, мешают развиваться финансовой грамотности обещания, которые родители не сдерживают. Например, если взрослый говорил, что выдаст деньги за какое-либо достижение, но в итоге этого не сделал, то это негативно повлияет на мотивацию ребенка в дальнейшем.

«Одних усилий родителей недостаточно. Для развития финансовой грамотности нужен системный подход. В учебную систему можно встраивать реальные экономические примеры, чтобы школьники на системном уровне усваивали основные принципы экономики», — заключил Мушта.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что более 40% опрошенных россиян выразили мнение, что подработка детей в летние каникулы формирует правильные финансовые привычки. Это следует из результатов исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 23% опрошенных не поддерживают подработку, считая, что работа в школьном возрасте негативно влияет на успеваемость, а каникулы нужны для того, чтобы максимально расслабиться.

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