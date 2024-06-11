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В Югре четырехлетний ребенок попал в больницу после падения на него части столба

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры четырехлетний ребенок пострадал после падения на него части столба электропередачи. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что инцидент произошел 9 июня в Советском районе на детской площадке. Пострадавшего госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу. В ведомстве отметили, что степень вреда, причиненного здоровью ребенка, будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников электросетевой компании, <…> а также должностных лиц администрации городского поселения Зеленоборск», — говорится в публикации СК.

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Ранее, 26 мая, сообщалось, что часть конструкции аттракциона в торговом центре Москвы упала на мальчика 2019 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

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