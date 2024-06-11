Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал он.

Глава региона посоветовал оставаться в укрытии до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее, 10 июня, сообщалось, что над территорией Белгородской области были уничтожены беспилотники около 19:50, 16:50, 13:10, 12:00 и 10:30.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.