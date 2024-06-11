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Климатолог объяснил причину более частых дождей в городах

Климатолог Карнаухов назвал фактор, влияющий на частоту дождей в мегаполисах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дожди и прочие осадки могут чаще фиксироваться в городах, нежели на территориях с меньшей плотностью населения, поскольку на частоту ливней оказывает влияние так называемый аэрозольный фактор. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik во вторник, 11 июня.

«В какой-то степени частые дожди могут быть связаны с аэрозолями, которые являются центрами конденсации. На машинах изнашиваются шины, и их частицы — это некие аэрозоли. Пыль, которая поднимается из-под колес, добавляет аэрозольных частиц. В атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей, то есть центров конденсации», — объяснил он.

В результате вода конденсируется на этих мельчайших частицах, превращаясь в крупные капли, которые и проливаются на землю в виде дождя.

«Поэтому, конечно, некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами имеет место быть», — подчеркнул климатолог.

Однако, по мнению специалиста, этот фактор не столь существенен и сильного влияния на частоту дождей всё же не способен оказать. При этом действительно значительную роль в таких вопросах может играть человеческий фактор.

«Всякие экстремальные погодные условия в регионах с большой плотностью населения воспринимаются более болезненно, с большей эмоциональностью, чем в тех районах, где людей меньше», — резюмировал Карнаухов.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град и до +26 градусов.

10 июня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о том, что жителей столичного региона ждет неспокойная грозовая неделя. За несколько дней может выпасть более трети нормы месячных осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +23...+25 градусов.

9 июня в центре погоды «Фобос» заявили, что в День России, 12 июня, в столице ожидается «мегаливень». В этот день пик тропических ливней и сильных гроз придется на время с 15:00 по 21:00 мск. Вероятны серьезные подтопления. Синоптики отметили, что такое количество осадков за всю новейшую историю страны еще не выпадало в этот день.

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