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Глава Республики Сербской назвал мирное отделение от БиГ единственной целью

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Фото: Global Look Press/Nedim Grabovica
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У Республики Сербской нет иных целей, кроме мирного отделения от Боснии и Герцеговины, заявил 10 июня в беседе с «Известиями» президент республики Милорад Додик.

«Мы не преследуем никакой иной цели, кроме мирного отделения. Главное, чего мы хотим, — избежать страдания людей при любом развитии событий. Ни один человек не должен пострадать, так как мы придерживаемся абсолютных законных и легитимных действий», — подчеркнул он.

Додик добавил, что задача республики — остановить эскалацию всего того, что сейчас происходит. Поэтому власти планируют исключительно мирный выход.

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7 июня Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заверил, что Республика Сербская обязательно выйдет из состава Боснии и Герцеговины, дата референдума будет определена позже на основе интересов сторон. По его словам, задача сейчас заключается в начале переговорного процесса.

22 мая Додик анонсировал начало процесса выхода РС из Боснии и Герцеговины. Тогда он подчеркнул, что Республика Сербская выступает за мирную демаркацию. На следующий день президент республики рассказал, что в течение 30 дней ее власти предложат Сараево соглашение о мирном разграничении БиГ.

22 марта глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз (ЕС) начнет переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что впереди предстоит тяжелая работа, направленная на развитие страны и на благо народа.

До этого, 12 марта, Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что рекомендовала Евросовету начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в союз. Отмечалось, что федерация также приняла меры по совершенствованию судебной и прокурорской системы, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом, а также по улучшению управления миграцией.

В декабре 2023 года Додик заявил, что США предпринимают огромные усилия, чтобы отдалить Европу от России. Он отметил, что ЕС всё больше подпадает под американское влияние, при этом для Запада продвижение в восточном направлении является условием для выживания. По мнению Додика, в 1990-е Европа была силой, которая развивалась, однако сейчас процесс идет в обратном направлении.

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