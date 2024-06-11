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Итальянский диджей 10 дней подряд играл сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Фото: guinnessworldrecords
dzen
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Итальянский диджей Фабер Морейра попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда смог отыграть самый длинный диджейский сет в истории — он длился 10 дней. Об этом говорится на сайте книги 6 июня.

«Я поставил этот рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость. Но в основном из‑за того, что диджеинг — это моя жизнь», — приводит слова диджея НСН.

Диджей-сет длился с 15 по 26 мая и в общей сложности занял 244 часа 2 минуты. Морейра отдыхал пять минут каждый час, всего два часа в день. Как признался диджей, первые несколько дней он был «полон адреналина», но затем на нем начали сказываться последствия отсутствия сна, потому он начал обливаться ледяной водой, чтобы не заснуть.

Подготовка к такому марафону заняла у него два года под контролем личного тренера, физиотерапевта, диетолога и гуру йоги.

Свою карьеру Фабер Морейра, известный как DJ Faber, начал в 1983 году, когда ему было 17 лет.

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В конце мая стало известно, что самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщает 360.ru. Прежний рекорд составляет 194 года и 279 дней.

Также в мае в Китае кот Бао Цзы проехал 10 м за 12,85 с, установив при этом мировой рекорд. Как отмечают представители Книги рекордов Гиннесса, у владельца кота ушел год на то, чтобы научить питомца кататься на скейтборде. Бао Цзы также умеет нажимать на дверные звонки, вести баскетбольный мяч и притворяться мертвым, сообщает Life.ru.

В марте австралийская ферма побила рекорд Гиннесса по производству самой большой в мире голубики с плодом размером с мячик для пинг-понга. Черника, относящаяся к сорту Eterna, была выращена в рамках программы улучшения сортов компании Costa Брэдом Хокингом, Джессикой Скальцо и Мари-Франс Куртуа.

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