В России завершились испытания паралёта для Федора Конюхова

Сотрудники Международного центра путешествий Федора Конюхова совместно со инженерами Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета успешно завершили испытания доработанного двухместного паралёта, на котором Федор Конюхов вместе с напарником этим летом намерен совершить полет от архипелага Земля Франца-Иосифа до точки географического Северного полюса.

Модернизированный под условия севера летательный аппарат сделал несколько кругов вокруг аэродрома Кречевицы в Новгороде и успешно приземлился.

«Для нас это очередной этап подготовки к арктической экспедиции. В ней мы планируем установить мировой рекорд. Мы с Федором Конюховым летим на паралёте двухместного класса, который был специально доработан. На него поставили обтекатели. Команда ПИШ СПбПУ обеспечила нас этим изделием. Инженеры в короткое время осуществили необходимые расчеты обтекателя и топливных баков особой аэродинамической формы из композитных материалов. За два месяца обтекатель был произведен и имплементирован в конструкцию паралёта. Сегодня мы проведем облет техники и ее доработку», — сказал перед стартом пилот Игорь Потапкин, который будет напарником Федора Конюхова в путешествии и не раз совершал длительные и рекордные перелеты на летательных аппаратах такого класса.

После посадки участники экипажа сообщили, что благодаря установке обтекателя стала лучше аэродинамика паралёта и уменьшилось сопротивление воздуха. Также увеличилась скорость, а установка баков повысила дальность полета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 11 июня, в 10:00

Паралётные птицы: испытано крыло, на котором Конюхов отправится к Северному полюсу