Нигер заинтересован в размещении полноценной военной базы России
Нигер заинтересован в размещении военной базы Вооруженных сил России на своей территории. Об этом рассказал почетный консул нашей страны в республике, сообщает телеканал «Известия». По его словам, это поможет Нигеру в борьбе с терроризмом. Ранее заместитель министра обороны России встретился с главой Военного совета Нигера. Стороны обсудили наращивание и укрепление стратегического партнерства в области безопасности, обороны и экономического развития.
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