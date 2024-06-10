Минтруд оценил число потенциально занятых в тени россиян

9,6 млн жителей РФ работают в так называемом теневом секторе. За 2023 год выявлено более 795 тыс. россиян, устроенных неформально, сообщает телеканал «Известия». Также неофициально работающих иностранцев было обнаружено 10 тыс. По данным Минтруда наибольшие показатели в Московской и Ростовской областях. Также в лидерах Краснодарский и Красноярский края. Теневой сектор развит и в Дагестане, Крыму, Башкортостане, Чувашии. Как считают эксперты, по факту увеличения числа людей, работающих неформально, нет. Рост статистики связан с тем, что методы оценки усовершенствовали. Тем не менее власти хотят снизить число занятых в теневом секторе на 30% к 2026 году. В планах — стимулировать работников трудоустраиваться официально. Среди мер — индексация пенсий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.