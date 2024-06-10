На Украине заявили о четырехкратном росте темпов мобилизации

На Украине в мае после вступления в силу закона о мобилизации в армию призвали столько же человек, сколько за четыре предыдущих месяца. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио NV.

«У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние <...> четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор]», — сказал он 9 июня.

Костенко обратил внимание, что в армию забирают сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, 2-3 тыс. мобилизованных работников предприятий не сыграют роли на поле боя, однако они имеют большое значение для ОПК страны.

«Те люди, которых мы набрали, будут, скажем так, без каких-то боеприпасов или дронов. Потому что инженеры, которые их делали, будут рядом с ними где-то на поле боя сражаться. Это также важная задача, но, когда не чем будет сражаться, — это проблема», — отметил депутат.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом он не предусматривает положений о демобилизации.

Среди прочего украинский лидер снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Также он отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.