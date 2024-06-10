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Захарова указала на отсутствие честной конкурентной борьбы на выборах в ЕП

Захарова: выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Выборы в Европарламент состоялись в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, а также зачистки информационного поля от альтернативных источников информации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства 10 июня.

По ее словам, во время голосования проходила разнузданная антироссийская кампания.

«Политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб самому Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую — прямому давлению и травле», — подчеркнула дипломат.

Захарова заявила, что в ходе предвыборной кампании предпринимались усилия по недопущению укрепления в ЕП позиций тех партий, которые отстаивают реальные интересы государств Евросоюза, а не навязанные Соединенными Штатами.

Кроме того, она обратила внимание на номинальный характер наблюдения за выборами в ЕП, поскольку численность спецмиссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) составила всего 19 человек.

Несмотря на всё это, европейские избиратели смогли четко высказаться против проводимой ЕС политики, а голосование за счет поддержки оппозиционных партий и демонстративно низкой явки приобрело явно протестный характер, добавила Захарова.

«По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена «идеологическая база» для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

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Экс-премьер Словакии Янез Янша 10 июня сообщил о победе своей партии «Прогрессивная Словакия» на выборах в Европарламент. В Испании победила оппозиционная «Народная партия», а в Венгрии победу в выборах одержал правящий альянс ФИДЕС, возглавляемый премьер-министром Виктором Орбаном. При этом в Нидерландах победила левоцентристская партия «Зеленые левые».

Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в ЕП, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. В ФРГ первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, в то время как СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории.

Также после подсчета голосов избирателей 26 стран ЕС «Европейская народная партия», в которую входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидирует с большим отрывом. На втором месте следует партия «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Фон дер Ляйен обратилась к другим партиям со словами об общей «заинтересованности в стабильности» и «мечте создать сильную и стабильную Европу».

Выборы в Европарламент проходили с 6 июня. Воскресенье, 9 июня, стало финальным днем выборов в Европарламент более чем для 350 млн избирателей из стран Евросоюза. Явка, по предварительным подсчетам, составила 51%.

Позднее будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета.

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