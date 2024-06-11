Биолог рассказала об ошибках при похудении
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 11 июня рассказала «Известиям» об ошибках при похудении.
«Сильно ограничительные диеты или полное голодание могут привести к быстрой потере веса, но обычно это временно. Они замедляют метаболизм, вызывают дефицит питательных веществ и приводят к набору веса сразу после возвращения к нормальному питанию. Не работает совет употреблять низкожирные или обезжиренные продукты: многие такие продукты содержат добавленные сахара и искусственные ингредиенты, чтобы компенсировать отсутствие жира, что может способствовать набору веса. Например, пп-торт может быть калорийнее обычного», — сказала эксперт.
Также не нужно следовать совету пить только диетические напитки, ведь они могут содержать искусственные подсластители, которые стимулируют аппетит и приводят к перееданию, указала Лялина. Не надо пропускать завтрак или другие приемы пищи. По словам биолога, это приводит к перееданию в течение дня и замедляет метаболизм. Можно пропустить ужин, если вы сразу же ложитесь спать, отметила она.
«Не работает полное исключение углеводов: хотя сокращение потребления простых углеводов полезно, полное исключение всех углеводов (включая полезные, такие как цельнозерновые продукты и овощи) вредно и трудно поддерживается в долгосрочной перспективе. Не работает быстрое снижение веса с помощью таблеток или добавок: большинство таких продуктов не имеют доказанной эффективности и могут иметь опасные побочные эффекты. Не работает избыточная кардионагрузка: без силовых тренировок она может привести к потере мышечной массы, что снижает общий метаболизм и затрудняет поддержание здорового веса», — сказала Лялина.
Собеседница издания заявила, что нужно быть аккуратнее с «модными» диетами (интервальное голодание, кето-диета и другие), так как зачастую люди не учитывают свои индивидуальные характеристики и потребности.
«Поэтому результат у всех разный. Кроме того, такие диеты могут быть опасными, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Для устойчивого и здорового похудения рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, контролировать размеры порций (способ «тарелка»), заниматься регулярной физической активностью, уделять внимание сну и управлению стрессом, консультироваться с профессионалами в области питания и здравоохранения», — заключила специалист.
В апреле психолог по пищевому поведению, эксперт сервиса готовых полезных рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина рассказала, какие установки помогают похудеть, не нанося вред здоровью. Она призвала не ждать быстрых результатов и ввести график питания.