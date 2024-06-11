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Биолог рассказала об ошибках при похудении

Биолог Лялина: после «жестких» диет вес может вернуться очень быстро
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 11 июня рассказала «Известиям» об ошибках при похудении.

«Сильно ограничительные диеты или полное голодание могут привести к быстрой потере веса, но обычно это временно. Они замедляют метаболизм, вызывают дефицит питательных веществ и приводят к набору веса сразу после возвращения к нормальному питанию. Не работает совет употреблять низкожирные или обезжиренные продукты: многие такие продукты содержат добавленные сахара и искусственные ингредиенты, чтобы компенсировать отсутствие жира, что может способствовать набору веса. Например, пп-торт может быть калорийнее обычного», — сказала эксперт.

Также не нужно следовать совету пить только диетические напитки, ведь они могут содержать искусственные подсластители, которые стимулируют аппетит и приводят к перееданию, указала Лялина. Не надо пропускать завтрак или другие приемы пищи. По словам биолога, это приводит к перееданию в течение дня и замедляет метаболизм. Можно пропустить ужин, если вы сразу же ложитесь спать, отметила она.

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«Не работает полное исключение углеводов: хотя сокращение потребления простых углеводов полезно, полное исключение всех углеводов (включая полезные, такие как цельнозерновые продукты и овощи) вредно и трудно поддерживается в долгосрочной перспективе. Не работает быстрое снижение веса с помощью таблеток или добавок: большинство таких продуктов не имеют доказанной эффективности и могут иметь опасные побочные эффекты. Не работает избыточная кардионагрузка: без силовых тренировок она может привести к потере мышечной массы, что снижает общий метаболизм и затрудняет поддержание здорового веса», — сказала Лялина.

Собеседница издания заявила, что нужно быть аккуратнее с «модными» диетами (интервальное голодание, кето-диета и другие), так как зачастую люди не учитывают свои индивидуальные характеристики и потребности.

«Поэтому результат у всех разный. Кроме того, такие диеты могут быть опасными, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Для устойчивого и здорового похудения рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, контролировать размеры порций (способ «тарелка»), заниматься регулярной физической активностью, уделять внимание сну и управлению стрессом, консультироваться с профессионалами в области питания и здравоохранения», — заключила специалист.

В апреле психолог по пищевому поведению, эксперт сервиса готовых полезных рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина рассказала, какие установки помогают похудеть, не нанося вред здоровью. Она призвала не ждать быстрых результатов и ввести график питания.

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