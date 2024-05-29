Артем Дзюба, футболист. Биография

В марте 2025 года нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба установил сразу два ярких рекорда. В начале весны он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере. Затем, во время товарищеского матча Россия – Гренада, спортсмен покорил еще одну вершину, получив звание лучшего бомбардира в истории сборной РФ. Всего в составе национальной команды он забил 31 мяч. О том, как складывались карьера и личная жизнь футболиста, читайте в материале «Известий».

Артем Дзюба — детство, начало карьеры

Российский футболист родился 22 августа 1988 года в Москве. Изначально родители планировали отдать сына в хоккей, но в итоге верх взял футбол. Уже с восьми лет Дзюба занимался в футбольной академии московского «Спартака». По признанию спортсмена, выбор на столичный клуб пал потому, что команда в то время блистала, а добираться до стадиона в Сокольниках было недалеко.

В 2005 году футболиста перевели во взрослую команду. Уже через год он сыграл в матче Кубка России против «Урала». Сказалось влияние прославленного нападающего и тренера Владимира Федотова — именно он доверил выпускнику академии место в основной команде. Всего в первом сезоне в составе клуба Дзюба сыграл восемь матчей. А в 2007 году оформил свой дебютный гол в матче Российской-премьер лиги (РПЛ).

После смерти Федотова в 2009 году Дзюба стал реже появляться на поле и всё чаще оказывался в запасе. А вскоре перешел в сибирский клуб «Томь». Это произошло после неприятного инцидента, когда спортсмена обвинили в краже денег у одноклубника. Сам он настаивал на непричастности к случившемуся. Отыграв несколько сезонов за томчан, Дзюба вернулся в «Спартак» и помог команде пробиться в Лигу чемпионов.

Футболист Артем Дзюба — клубная карьера, рекорды

На талантливого нападающего обратили внимание в «Зените». В 2015 году Дзюба заключил контракт с петербургским клубом. Этот период стал самым успешным в его карьере. Именно в составе сине-бело-голубых футболист провел наибольшее количество матчей, а также впервые стал чемпионом России.

Затем в его карьере были тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор», где Дзюба забил первый гол уже в дебютном матче. Контракт с турками был заключен в августе 2022 года и расторгнут уже в ноябре. Причиной ухода называлась задержка заработной платы. По сообщениям СМИ, оклад спортсмена в турецком клубе составлял €1,5 млн в год.

С февраля 2023 года Артем Дзюба играл за московский «Локомотив». За полтора сезона он принял участие в 39 матчах, забив 12 мячей и сделав девять результативных передач.

В мае 2024 года пресс-служба команды сообщила об уходе нападающего. Агент игрока Леонид Гольдман рассказал, что завершать карьеру после ухода из «Локомотива» он не собирается. В сентябре Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном».

2025 год стал одним из самых успешных в карьере футболиста. В начале марта, во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» Дзюба забил свой 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. До этого на протяжении 12 лет это звание носил Александр Кержаков, на счету которого 233 мяча.

Всего через несколько дней, 19 марта, Дзюба выступил за сборную России в товарищеском матче против Гренады. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды и принесла футболисту еще один почетный титул. На 43-й минуте он забил свой 31-й гол за сборную РФ, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Предыдущий рекорд также принадлежал Александру Кержакову — он забил 30 мячей в 90 играх. Дзюбе же потребовалось всего 56 матчей.

При этом, комментируя свое достижение, футболист признался «Известиям», что не считает себя лучшим.

«Лучшим себя не считаю, но, в любом случае, пока сколько есть мне отведено. Хочется как можно больше закрепить свой такой результат. А в будущем просто смотреть и наслаждаться. И уже если кто-нибудь когда-нибудь побьет, то я буду только рад», — поделился он.

На данный момент Дзюба — трижды обладатель Кубка и четырежды Суперкубка России. Также он участвовал в чемпионатах Европы и мира. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. В 20018 году был признaн чeлoвeкoм гoдa пo вepcии жyрнaлa GQ.

Артем Дзюба — личная жизнь

Артем Дзюба состоит в браке с 2012 года. Вместе с супругой Кристиной он воспитывает троих сыновей. Они познакомились на новогодней вечеринке в Москве, куда футболист пришел со своим другом — вратарем Иваном Комиссаровым, также выпускником академии «Спартака». Спортсмен сразу обратил внимание на привлекательную девушку и предложил ей встречаться.

Спустя несколько лет семейной жизни Дзюбу заподозрили в романе с телеведущей канала «Матч ТВ» Марией Орзул. Они были замечены целующимися в машине журналистки, видео попало в Сеть. Скандал разгорелся прямо перед отборочным матчем Евро-2016. Несмотря на инцидент, супругам удалось сохранить семью. Тогда Дзюба заявил, что ему «очень стыдно перед женой, а на всё остальное наплевать».

Новый скандал произошел в ноябре 2020 года. На этот раз большой резонанс вызвала публикация интимного видео Дзюбы. После случившегося он на время приостановил участие в матчах сборной России.