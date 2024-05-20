20 мая — значимый русский праздник Купальница: что нельзя делать, приметы

Ежегодно 20 мая православная церковь вспоминает чудесное событие, произошедшее в середине IV века — явление Креста Господня на небе в Иерусалиме. В 2024 году торжество выпадает на вторник. На Руси в этот день отмечали народный праздник Купальница. О том, какие приметы с ним связаны и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Известий».

Купальница 20 мая 2025 года— что это за праздник

Явление Креста Господня в небе над Иерусалимом произошло в 351 году. В это время Римской империей правил Констанций II — сын Константина Великого, прекратившего гонения на христиан и сделавшего христианство государственной религией. Однако, в отличие от благочестивого отца, новый император был приверженцем еретического учения. По преданию, в посрамление еретиков и неверных Богом было послано чудесное знамение: над горой Голгофой, где был распят Иисус, засиял Крест Господень. После этого многие жители Иерусалима уверовали в Христа.

На Руси в этот день отмечали Купальницу. В праздник крестьяне приводили лошадей к рекам и озерам, чтобы искупать их после зимы. Считалось, что вода в это время обретает особую целебную силу и помогает уберечь животных от болезней.

Речной водой обливались и люди. Для этого утром ее набирали в ведра и оставляли на солнце, чтобы она прогрелась и напиталась солнечной энергией. После полудня приступали к водным процедурам. Согласно поверьям, такой ритуал помогал укрепить здоровье и набраться сил для работы в тяжелый страдный сезон.

Чудесные свойства приписывали и утренней росе. Девушки и женщины собирали ее для умывания, веря, что это поможет им сохранить красоту. Матери отпускали детей бегать босиком по влажной траве, чтобы они оставались здоровыми.

Купальница приходилась на период активных посевных работ. Крестьяне рано выходили в поле и поздно заканчивали трудиться. Существовало поверье, что самый лучший урожай получается от семян, взятых в праздник на стороне, особенно если они украдены. Поэтому жители деревень ходили друг к другу в гости, стараясь незаметно умыкнуть у соседа горсть семян. Поскольку этим занимались все, в итоге никто не оставался в убытке.

Праздник Купальница 20 мая — что можно делать

Согласно народным приметам, Купальница — благоприятный день для водных процедур. В праздник можно принять ванну или сходить в баню, чтобы расслабиться и укрепить здоровье.

Владельцам лошадей следует уделить внимание своим питомцам: искупать их, проверить состояние гривы и копыт. Можно вывести коней к реке и обрызгать водой, как это делали на Руси. По поверьям, это защитит животных от болезней.

Также в древности существовал особый ритуал по очищению жилища. Для этого на рассвете набирали немного воды из реки и обрызгивали ей все углы дома. Считалось, что это отгоняет нечисть и избавляет пространство от негативной энергии.

Кроме того, на Купальницу можно обменяться семенами со знакомыми садоводами и проверить, насколько правдиво старинное поверье о том, что чужие семена, посаженные в праздник, дают лучший урожай.

Праздник Купальница 20 мая — что нельзя делать

На Руси с Купальницей связывали ряд запретов. В праздник матери никому не доверяли купание своих детей, особенно если речь шла не о членах семьи. Считалось, что если доверить малыша постороннему, он будет долго болеть.

Также в этот день избегали ссор, конфликтов и брани, так как верили, что это привлекает нечистую силу. Запрещалось сплетничать, лгать и лицемерить, это могло привести к неудачам и негативным изменениям в жизни.

Плохой приметой было гадание на Купальницу. Согласно народным традициям, тот, кто попытается заглянуть в будущее в этот день, пустит под откос настоящее.

Девушки в праздник не занимались рукоделием, опасаясь, что изделие не прослужит долго, а игла или ножницы нанесут рану, которая долго не заживет. Также на Купальницу старались не брать в руки хрупкие, острые предметы и не играть с огнем, чтобы не пораниться и не устроить пожар.

Праздник Купальница 20 мая — приметы

На Купальницу жители деревень внимательно следили за природой в надежде предугадать изменения погоды. Плохим знаком для земледельцев была утренняя радуга — она предвещала затяжной дождь. Если же радугу видели вечером, ждали ясной погоды в ближайшее время.

Обращали внимание и на Луну. Если спутник Земли вечером окрашивался в красноватый оттенок, готовились к дождям. Кольцо вокруг Луны указывало на ветреную погоду в ближайшие дни. Если праздник выпадал на период растущей Луны, крестьяне занимались посадкой овощей, так как верили, что урожай будет хорошим.

Еще одним индикатором погоды были насекомые. Большое количество муравьев в праздник говорило о приближении жары, а активность пчел с утра — о скорой грозе.

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