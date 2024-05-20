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21 мая — День полярника: праздник исследователей Крайнего Севера

День полярника отмечают в России 21 мая
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Фото: ТАСС/Яков Халип
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Весной в России отмечается День полярника — профессиональный праздник, утвержденный в честь старта первой дрейфующей экспедиции «Северный полюс – 1» в Арктике. В 2025 году исполняется 88 лет этому событию. Об истории знаменательной даты и какие традиции с ней связаны читайте в материале «Известий».

Когда День полярника в 2025 году

День полярника отмечается ежегодно 21 мая. В 2025 году он выпадает на среду.

День полярника: история и традиции праздника 21 мая

Высадка полярников на лед была выполнена 21 мая 1937 года. Именно в этот день самолет АНТ-6, пилотируемый летчиком Михаилом Водопьяновым, совершил посадку в районе Северного полюса в ходе высокоширотной экспедиции «Север».

В составе экспедиции, руководил которой доктор географических наук, контр-адмирал Иван Папанин, были геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель и океанолог Петр Ширшов. На месте высадки ученые организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1). Она проработала девять месяцев, пройдя более 2 тыс. км в направлении Гренландии. За это время был сделан ряд ценных измерений и наблюдений. За научные достижения полярникам присвоили звание Героя Советского Союза.

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В знак признания вклада российских исследователей в освоение Арктики было предложено учредить День полярника. Это предложение прозвучало в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в апреле 2013 года. Вопрос поднял вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов. Прежде с инициативой учредить такой праздник выступил член Совета Федерации, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров.

Президент поддержал идею. Соответствующий указ был подписан 21 мая 2013 года. С тех пор День полярника отмечают ежегодно на всех арктических территориях России. В 2024 году празднования состоятся в 11-й раз.

Праздник справляют во всех городах, где живут полярники. К торжеству приурочены международные конференции и выставки, знакомящие с открытиями и личностями, которые внесли существенный вклад в освоение ледяного континента.

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В мероприятиях традиционно участвуют сотрудники научных институтов и исследовательских центров, представители СМИ, государственных и общественных организаций. Также в этот день награждают лучших представителей профессии. К поздравлениям ежегодно присоединяются региональные и федеральные власти.

Большое внимание торжеству уделяют во многих городах. Однако самое зрелищное празднование организуют в Санкт-Петербурге. Каждый год в честь работников северных научных станций здесь производят выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Кроме того, много мероприятий, приуроченных ко Дню полярника, проходит в Музее Арктики и Антарктики, расположенном в Северной столице.

Ранее Известия рассказали, как в России празднуют День работника гидрометеорологической службы.

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