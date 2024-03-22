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23 марта — День работников гидрометеорологической службы в России

Гидрометеорологи России отметят свой праздник 23 марта
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России 23 марта отмечают День работников гидрометеорологической службы. Это праздник специалистов, которые занимаются изучением атмосферы Земли и прогнозированием погоды. Торжество приурочено к Всемирному дню метеорологии. В 2025 году эта дата приходится на воскресенье. Об особенностях работы метеорологов и традициях праздника читайте в материале «Известий».

День работников гидрометеорологической службы в 2025 году — история праздника

Праздник был учрежден в знак признания работы метеорологов и важности метеорологических исследований. Он был установлен указом президента в 2008 году.

Знать, какая погода ожидается сегодня, завтра или через неделю крайне важно. Особенно для метеочувствительных людей и тех, кто планирует дальние поездки. От этих предупреждений во многом зависят работа коммунальщиков, МЧС, других городских и экстренных служб.

Прогнозы позволяют заблаговременно подготовиться к разрушительным природным катаклизмам, представляющим опасность для человека: снежным бурям, ураганам, паводкам, наводнениям, оползням и другим. Кроме того, метеосводки необходимы при осуществлении морских и авиаперевозок. Также метеорологи дают информацию о состоянии окружающей среды и изменениях климата.

Таким образом от компетентной и слаженной работы метеорологов зависят не только экологическая ситуация в стране, но и стабильное функционирование целых отраслей экономики.

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В России функции по обеспечению гидрометеорологической безопасности возложены на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В 2023 году она вошла в пятерку лучших в мире по заблаговременности и точности прогнозов.

Как отмечают День работников гидрометеорологической службы в 2025 году

Праздник 23 марта отмечает широкий круг специалистов. Это ученые-метеорологи, служащие метеорологических лабораторий и обсерваторий, станций контроля погоды, а также педагоги и студенты профильных учебных учреждений.

Коллективы гидрометеорологических служб получают поздравления от руководства и коллег. Лучших сотрудников отмечают премиями наградами. По случаю знаменательной даты в разных городах проводятся конференции и круглые столы для обмена опытом.

Средства массовой информации рассказывают о работе метеорологов, включая увлекательный процесс исследований, и освещают долгосрочные прогнозы.

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Поздравления с Днем работников гидрометеорологической службы в 2025 году

В качестве подарка на День работников гидрометеорологической службы лучше выбрать тематические сувениры, связанные с профессией и погодными явлениями. Например, можно подарить барометр, бинокль, термокружку, перекидной календарь, необычный светильник или картину.

Для тех, кто провозит много времени в разъездах, в качестве презента подойдут удобный рюкзак или сумка, переносной аккумулятор, ланч-бокс, удобный зонт и другие аксессуары.

Пожелания метеорологам часто тоже связаны с погодой. Помимо традиционных здоровья и благополучия им желают ясного неба, попутного ветра, бурю положительных эмоций, хорошей погоды в доме, точных прогнозов и солнечного настроения.

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Интересные факты о Дне работников гидрометеорологической службы

Первый в истории прогноз погоды был опубликован в газете Times в 1860 году. Спустя 50 лет такие прогнозы появились на радио, а 1936 году погодную сводку впервые представили на телевидении. Тогда она представляла собой картинку и голос диктора. Позднее о погодных изменениях стали рассказывать ведущие.

На наше телевидение прогноз погоды пришел лишь в 1970-х годах. Он сразу же стал невероятно популярен благодаря звучавшей в нем музыке из песни «Манчестер и Ливерпуль» французской певицы Мари Лафоре. Лирическую композицию ставили ежедневно в конце выпуска программы «Время».

Мелодия появилась в эфире спустя несколько лет после визита Леонида Брежнева во Францию. Говорят, что она настолько понравилась генсеку, что он захотел ее слышать каждый день. Полюбилась она и миллионам телезрителей. Так французская песня про Англию стала народной в СССР.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают День работников геодезии и картографии и какие традиции связаны с этим праздником.

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