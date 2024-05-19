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День Волги в 2025 году: какого числа, история и традиции экологического праздника

Поволжские регионы России 20 мая отметят День Волги
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Весной в России отмечают День Волги. Он ежегодно проходит во всех поволжских регионах, где в общей сложности проживает почти треть всего населения страны. О том, как появилось торжество и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Какого числа День Волги в 2025 году

День Волги отмечается 20 мая. В 2025 году праздник выпадает на вторник.

Волга — одна из крупнейших рек не только в России, но и мире. Река течет с северо-запада на юго-восток, проходя через 15 российских регионов, и впадает в Каспийское море. Ее протяженность — более 3,5 тыс. км, а площадь бассейна составляет 8% территории страны.

Здесь расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны, что оказывает влияние и на экосистему реки. Деятельность человека и развитие научно-технического прогресса неизменно ведут к загрязнению и обмелению Волги.

Задача торжества — привлечь внимание властей и общественности к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным природным объектом.

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Впервые праздник состоялся по инициативе ЮНЕСКО в 2008 году во время проведения международного форума «Великие реки» в Нижнем Новгороде. Затем к празднованию присоединились и другие регионы России. Среди них Ярославская, Самарская, Волгоградская, Астраханская области и Республика Татарстан.

День Волги в 2025 году: традиции праздника 20 мая

В честь Дня Волги в регионах проводятся праздничные концерты с фейерверками, много просветительских мероприятий и экологических акций. К празднику добровольцы очищают берега реки от мусора, оставленного туристами и образовавшегося в результате паводков.

На центральных площадях и парках работают тематические фотовыставки и ярмарки изделий народных промыслов. Для детей организуются конкурсы рисунков и разные игровые программы. Также к празднику приурочены научные семинары и лекции. Не обходят торжество вниманием СМИ. На радио и телевидении выходят сюжеты о праздновании Дня Волги в разных городах и поднимаются темы экологии.

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Впрочем, природоохранные мероприятия проводятся в Поволжье не только в праздник, но и в течение всего года. В регионе уже много лет действует экологическое движение «Поможем реке», в котором участвуют около 200 общественных групп. Также с целью улучшения экологического состояния реки реализуются федеральные проекты «Оздоровление Волги» и федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», действующие в рамках нацпроекта «Экология».

Интересные факты о реке Волге

Волга — легендарная русская река, она воспета в народных сказаниях, песнях и кинофильмах. Формирование этого водного объекта началось примерно 5 млн лет назад. Исток реки берет свое начало в болотистых лесных чащах Валдайской возвышенности в Тверской области. В низовьях река заходит на территорию соседней страны — Казахстана.

На протяжении веков Волга является важной водной артерией, снабжающей водными ресурсами десятки городов и пахотных земель, а также крупнейшей торговой магистралью России, сохраняя это значение по сей день.

На берегах Волги обитает большое количество редких птиц. Среди них орланы-белохвосты, кудрявые пеликаны, большие белые цапли и рябчики. А в водах насчитывается более 70 видов рыб. Самой крупной из пойманных в реке рыб считается белуга весом полторы тонны, которую выловили в 1827 году.

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