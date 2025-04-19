Итальянцы в России: как на Волге появился крупнейший автозавод

19 апреля 1970 года с главного конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Два синих и четыре вишневых. Так гласит официальная история завода. В реальности все было несколько иначе, но юбилей ВАЗа мы по праву празднуем именно сегодня. Подробности вспоминали «Известия».

Итальянский вариант

Все началось 16 августа 1966 года в Москве было подписано генеральное соглашение между итальянской компанией Fiat и Внешторгом о научно-техническом сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Тогда же утвердили проект строительства Волжского автомобильного завода.

Строительство Волжского автомобильного завода в Тольятти Фото: ТАСС/Алексей Брянов

Изначально на решение этой задачи запланировали 6 лет, но рабочие и инженеры справились за 3. Производственное оборудование поставляли 844 машиностроительных завода СССР и 900 компаний из других социалистических стран, а также из ФРГ, Италии, Великобритании, Франции, США.

В результате завод возвели не только в рекордные сроки, но и на достойном уровне качества. За несколько лет ВАЗ вышел на проектную мощность, а вокруг завода возник молодой город. Работали на нем в основном те же молодые бригады, которые строили заводские корпуса. Обучение проводили и итальянские, и советские специалисты. Очень скоро ВАЗ заслужит репутацию лучшего советского автозавода.

К юбилею

Напротив нового промышленного города, названного в честь покойного лидера итальянской компартии Пальмиро Тольятти, на другой стороне Волги, располагаются живописные Жигулевские горы. Один из конструкторов предложил так и назвать автомобиль — «Жигули». Название утвердилось. Потом, изначально для экспортных вариантов, появились другие названия — «Лада», позже — «Спутник». А экспорт начался уже в 1971 году. И закупали «советский фиат» не только социалистические страны.

Фото: ТАСС/Юрий Белозеров

Отечественные предприятия — самые разные, от кондитерских до военных — подготовили немало подарков к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, основателя советского государства. Так было принято. Но, пожалуй, самым популярный и известным в народе стал подарок завода в Тольятти. Но вот вопрос — с конвейера ли он выехал? С его доводкой и запуском весной 1970 года возникли серьезные проблемы. Монтажные бригады работали ударными темпами, но все равно не успевали сдать конвейер, чтобы он заработал за несколько дней до юбилея Ленина. Но министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов поставил ясную задачу — выпустить продукцию к юбилейной дате. И директор Волжского завода Виктор Поляков сделал все, чтобы ее выполнить. Поддержали его и рабочие, понимавшие важность задания.

В ночь на 19 апреля 1970 года несколько бригад цеха № 45-3 главного конвейера приступили к пробной ручной сборке автомобилей из итальянских деталей и узлов. Этот день выпал на воскресенье — но заводчане вышли на работу. Трудились ночью, чтобы днем не мешать монтажникам продолжать сборку конвейера. Словом, первые шесть «вазовских» машин были собраны вручную, за три дня до громкой даты. Их сфотографировали, провели торжественный митинг — и именно с них началась реальная история завода. На ВАЗе к тому времени уже работала опытно-экспериментальная база. Эти шесть автомобилей внимательно изучали и конструкторы: выделяли, что необходимо изменить и исправить перед серией. А летом, когда отгремели юбилейные торжества, благополучно достоенный конвейер заработал без сбоев.

Автомобиль года

В основе первой модели ВАЗа лежала конструкция Fiat 124, признанного в 1967-м в Европе «автомобилем года». Советские инженеры внесли в конструкцию ряд изменений, которые надолго сделали ВАЗ-2101 конкурентоспособным автомобилем, в том числе на далеких от идеала дорогах советской глубинки. Были внедрены самые разные рационализаторские предложения: ручки дверей заменили на травмобезопасные, усилили подвеску для лучшей управляемости, задние тормоза сделали барабанными вместо дисковых, а передние сиденья отныне раскладывались, превращаясь в спальные места.

Фото: ТАСС/Лев Портер

Автомобиль сравнительно легко заводился на морозе, салон хорошо отапливался. Специально для новой модели разработали первый советский антифриз и создали всесоюзную сеть сервисных центров. Многие думают, что комплектующие уже для первых «Жигулей» производились исключительно в нашей стране. Это не совсем так. Многое в 1970 году привозили напрямую из Европы. В СССР оценили передовые итальянские технологии, начиная с яркой краски, которая, к тому же, не выгорала на солнце. Первые ВАЗы, в которых использовались зарубежные детали, особо ценились в народе.

Судьба — «копейка»

В народе ВАЗ-2101 получил прозвище «копейка», памятное до нашего времени. Стоили эти автомобили (кстати, в итоге ставшие самыми массовыми в истории советского автопрома) поначалу 5150 — 5620 руб., что было гораздо выше себестоимости и приносило заводу и государству солидную прибыль. И хотя даже эта сумма значительно превосходила среднюю годовую зарплату советского рабочего и служащего, на черном рынке «Жигули» с успехом продавали по спекулятивной цене. Спрос сильно опережал предложение.

В то же время госструктурам ВАЗ-2101 продавали по цене 2300 рублей. Правда, для предприятий это была не самая необходимая машина. И в качестве такси «копейку» не использовали. Большинство «Жигулей» начала 1970-х все же попадали к частным владельцам — советским и иностранным. «Копейку» производили почти 12 лет, до 1982 года. К тому времени ВАЗ уже выпускал солидную линейку моделей, а в 1977 году появился и уникальный автомобиль, целиком созданный советскими конструкторами. Это внедорожник малого класса «Нива» с постоянным полным приводом, который в мировом машиностроении заслуженно считается предшественником компактных кроссоверов.

Фото: ТАСС/Алексей Брянов

В СССР «Ниву» приняли не сразу. Автомобиль, который отличался высокой проходимостью, стоил слишком дорого — сперва 9 тысяч, а через полтора года — 10 300. Потом цену пришлось понизить из-за невысокого потребительского спроса. Зато о такой машине мечтали на аграрных предприятиях и по экспорту «Нива» побила все рекорды советской автопромышленности. Словом, завод развивался, выпуская на удивление разнообразную продукцию — и по цене, и по особенностям эксплуатации.

Уже на следующий год на ВАЗе собрали более 170 тыс. «копеек». В в 1973 году — около 400 тыс. Машины шли нарасхват, их требовалось гораздо больше. Тогда, после налаживания массового выпуска, «копейка» стала стоить чуть дешевле — на 100-200 руб. Зато новые модели, которые разрабатывал и выпускал ВАЗ, стоили дороже. И все равно моментально становились дефицитным товаром.

Автомобилизация всей страны

Идею ВАЗа нередко критиковали. Мол, связались с итальянцами, не дали дороги отечественным технологиям. Думается, это несправедливо. Во-первых, сотрудничество с итальянцами продвинуло советскую конструкторскую мысль. Во-вторых, в те же годы был значительно расширен завод АЗЛК, использовавший наработки советских инженеров. До сотни тысяч «Москвичей» производилось и на Ижевском заводе. Нам можно было воплощать идеи советских конструкторов. И поначалу многие автолюбители (особенно — консерваторы старшего поколения) предпочитали «Москвичи» «Жигулям», критикуя последние за слишком тонкий металл («консервные банки, а не машины»). Только к концу 1970-х продукция ВАЗа одержала окончательную победу над другими советскими автомобилями этого класса. И новенькие «Жигули» стали мечтой (и чаще всего — несбыточной) едва ли каждого советского человека. И на дорогах Советского Союза их можно было встретить повсюду.

Фото: ТАСС/Юрий Белозеров

Обладание автомобилем ВАЗ любой модели было символом жизненного успеха. Важно было не только накопить солидную сумму на покупку, но и получить на предприятии или в исполкоме право на его покупку, отстояв очередь. А в 1990-е, когда о дефиците забыли и началась конкуренция с иностранными моделями, ВАЗ с его сравнительно недорогой продукцией все-таки сыграл ключевую роль в «автомобилизации всей страны».

Рекорды в режиме санкций

В наше время Волжский автозавод развивается, несмотря на беспрецедентные санкции. В 2024 году АвтоВАЗ выпустил рекордное количество автомобилей за последние 10 лет — более 525 тыс. Продажи в России выросли на треть. Только внедорожник «Нива» в прошлом году приобрели в нашей стране более 100 тыс. покупателей! Продолжается и экспорт в 20 стран.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Тенденция продолжается и в нынешнем году. Время доказало: ставка на импортные автомобили рискованна, стране требуется отечественный автогигант. И он развивается, модернизируется, учитывая потребности покупателей. Время «Жигулей», «Лад» и «Нив» не прошло: только модели стали гораздо современнее во всех отношениях. А к юбилею завод обязательно представит новинки, которые приятно удивят автолюбителей.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»