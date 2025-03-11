Протянуть реку: в России улучшат инфраструктуру водных путей

Развитие речного транспорта позволит сбалансировать возросшую нагрузку на другие виды перевозок на фоне санкций и переориентации торговых потоков, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Это особенно актуально по мере расширения сотрудничества России со странами Азии. Кроме того, комплексное использование водных ресурсов и путей поможет достичь национальных целей развития РФ. О потенциале речного транспорта в экономике РФ — в материале «Известий».

Как в России развивается речной транспорт

В связи с западными санкциями против России актуальным остается диверсификация логистических маршрутов. Именно развитие внутренних водных путей и повышение их эффективности для перевозок стало темой заседания Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности России 11 марта.

Внутренние водные пути могут сыграть важную роль в развитии международных торговых связей РФ. Они способны обеспечить эффективную работу транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, заявил на совещании помощник президента РФ, председатель коллегии Николай Патрушев.

— На фоне продолжающегося санкционного давления на Россию и переориентации торговых потоков в восточном направлении повышается нагрузка на иные виды транспорта. И именно речной и морской транспорт должны сбалансировать чрезмерно возросшую нагрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт, — сказал Патрушев.

Начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков и председатель Морской коллегии РФ, помощник президента России Николай Патрушев на заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности Морской коллегии Российской Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он подчеркнул, что от состояния и эффективного использования внутренних водных путей во многом зависит обороноспособность страны, транзитный потенциал РФ и в целом решение различных транспортных задач. Это касается в том числе связанности территорий, развития гидроэнергетики, мелиорации, водоснабжения населенных пунктов, предотвращения паводков.

Для решения этих задач есть все необходимые ресурсы. Внутренние водные пути общей протяженностью свыше 101 тыс. км проходят по территории 60 субъектов Российской Федерации. На них эксплуатируется 741 судоходное гидротехническое сооружение, отметил руководитель Совета по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, начальник управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

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Работа по улучшению условий судоходства уже ведется. За последние четыре года устранено почти 10 тыс. км препятствий для судов. Так удалось увеличить пропускную способность внутренних водных путей на 12 млн т.

При этом по сравнению с советским периодом снижаются объемы перевозок. По данным Вахрукова, если в 1980 году по рекам было перевезено почти 500 млн т грузов, то в 2024-м — только 90 млн т. Также в 10 раз сократились и пассажирские перевозки.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Поэтому для развития речного транспорта еще нужно многое сделать, например, продолжать расчищать судоходные маршруты, привести в нормативное состояние гидротехнические сооружения, модернизировать инфраструктуру в портах и подъездные пути. Также необходимо обновить парк речного флота, в том числе суда класса «река – море», отметил Николай Патрушев.

Почему для России важны внутренние водные пути

Речное судоходство — один из важных способов как пассажирских, так и грузовых перевозок в России. Николай Патрушев подчеркнул, что внутренние водные пути по протяженности более чем в 1,5 раза превосходят федеральные автомобильные дороги. Причем около 80% таких путей даже не имеют альтернативы в плане доставки людей и грузов, обеспечивая в том числе и доступность в северных районах. Только комплексное использование имеющихся водных ресурсов и путей поможет достичь национальных целей развития России, заключил председатель Морской коллегии.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Справка «Известий» Национальные цели развития России утверждены указом президента от 7 мая 2024-го на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Для их реализации в сфере транспорта запустили, в частности, национальный проект «Эффективная транспортная система». Его цель — создать единую транспортную сеть, удобную и доступную для всех.

Развивать водные пути необходимо в том числе из-за переориентации экономики РФ на азиатское направление: на этом фоне значительно вырос, например, грузопоток на Дальний Восток. Так, за последние 10 лет по Севморпути он увеличился в два раза, отметил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Внимание к развитию речного транспорта имеет и исторические причины, поскольку Древнерусское государство было основано именно вокруг крупных водных артерий, и реки в истории страны играли роль транспортных маршрутов, отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— В настоящее время речной транспорт получает серьезный импульс развития, он становится естественным связующим звеном в межрегиональном сообщении, — подчеркнул эксперт.

Речной транспорт в некоторых случаях может быть не только успешным дополнением, но иногда и заменой наземного и воздушного. Не стоит забывать, что российские реки входят в состав крупнейших транспортных коридоров мира. Например, Волга относится к МТК «Север – Юг», который соединяет Санкт-Петербург и Мумбаи и включает 14 стран. А река Амур служит рубежом между Россией и Китаем, связывая экономики соседних стран, резюмировал Шаповалов.