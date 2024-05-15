16 мая — особый русский праздник Мавра Рассадница: запреты и приметы

Ежегодно 16 мая православная церковь вспоминает мучеников Тимофея и Мавру Фиваидских, которые пострадали за веру в Христа при императоре Диоклетиане. В 2025 году торжество выпадает на пятницу. На Руси в этот день отмечали Мавру Рассадницу. О том, какие традиции и народные приметы связаны с этим праздником, читайте в материале «Известий».

Какой праздник отмечается 16 мая

Святые супруги Тимофей и Мавра жили на рубеже III и IV веков в египетском городе Фивы. Они поженились в юном возрасте, но не успели прожить в браке и месяца.

Тимофей был сыном священника и служил чтецом в церковном клире. Он также занимался переписью и хранением богослужебных книг. В то время император Диоклетиан издал закон, согласно которому все христиане, отказавшиеся приносить жертвы идолам, приговаривались к смерти. Уничтожению подлежали храмы и книги, утверждавшие веру в Христа. После этого в Фивах начались жестокие гонения на верующих.

Недоброжелатели донесли на Тимофея, что он хранит у себя запрещенные тексты. На суде фиванский правитель Ариан потребовал, чтобы чтец сдал все свои книги, однако тот отказался. После этого его подвергли пыткам и бросили в темницу. В то же время Ариану сообщили, что у мученика есть молодая супруга, свадьба с которой состоялась всего 20 дней назад. Тогда правитель послал за Маврой в надежде, что она сможет поколебать решимость мужа.

Однако, поговорив с Тимофеем в темнице, девушка преисполнилась решимости принять страдания за веру вместе с ним. Она открыто объявила себя христианкой, за что была подвергнута истязаниям. Видя, что дух святых не сломить, Ариан приказал распять супругов. На крестах они провели в мучениях девять дней, после чего скончались. Нескольким христианам удалось выкупить их тела, чтобы похоронить с почестями. Впоследствии на их могилах не раз происходили чудесные исцеления.

Традиции народного праздника Мавра Рассадница

На Руси в день памяти святых Мавры и Тимофея отмечали Мавру Рассадницу. Этот день считался крайне благоприятным для посева капусты, которая была неотъемлемой частью рациона крестьян.

Чтобы урожай был хорошим, придерживались строгих правил. К работе в огороде допускались только женщины, ведь, согласно поверьям, у мужчин посевы погибнут. Перед посадкой читали молитву, а затем окропляли грядки святой водой для защиты от засухи и вредителей. Также в праздник старались не есть хлеб рядом с огородом, чтобы куры не склевали посевы.

У Мавры Рассадницы было и другое название — Мавра Зеленые щи. Оно возникло из-за того, что к этому дню у людей заканчивались зимние запасы квашеной капусты, и щи начинали варить из свежих крапивы, щавеля и лебеды. Крапиву собирали не только для готовки. Существовала традиция несильно хлестать ею домочадцев, чтобы защитить их от болезней.

Что можно и нельзя делать в праздник 16 мая

Православная церковь не устанавливает особых запретов в день памяти святых Тимофея и Мавры, поста в этот день нет. По желанию верующие могут посетить храм и принять участие в богослужении или помолиться дома. Полезно будет изучить жития христианских мучеников, чтобы лучше понимать их подвиги.

На Руси Мавра Рассадница считалась семейным праздником, поэтому супруги старались встречать его без ссор, скандалов и ревности. Существовало поверье, согласно которому муж и жена, выясняющие отношения во время торжества, долго не смогут помириться.

Кроме того, в этот день старались избегать любых ремонтных работ, кроме самых экстренных. Считалось, что изменения в доме могут привести к жизненным неудачам. Крайне бережно в праздник относились к молоку. Проливать его или растрачивать напрасно считалось плохой приметой.

На Мавру Рассадницу люди не покупали и не принимали в подарок носовые платки, чтобы не заболеть и не навлечь беды на своих близких. Влюбленные в праздник не строили планов на совместную жизнь, опасаясь, что они не сбудутся.

Мавра Рассадница в 2025 году: народные приметы 16 мая

На Мавру Рассадницу жители деревень внимательно следили за природой. Если накануне праздника в лесах начали петь соловьи, возвращения холодов уже не боялись. А вот цветение черемухи, наоборот, указывало на скорое понижение температуры. Обилие росы утром обещало садоводам богатый урожай огурцов. Если же дуб одевался в зеленую листву раньше ясеня, ждали засушливого лета.

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