В Твери прошел марш студентов Академии МЧС России в День Победы
В Твери прошел марш студентов Академии ГПС МЧС России и сотрудников ведомства. Участники шествия 9 мая, в День Победы, колонной прошлись по центру города в сопровождении военной техники.
Среди студентов также были и иностранцы. Шахру Расулов приехал из Казахстана и рассказал, что был рад возможности получить образование в России.
«Когда я поступил в Академию гражданской защиты в Казахстане, мне предоставили возможность обучаться в России. Я обрадовался и воспользовался этой возможностью и прибыл для получения багажа знаний в Российскую Федерацию», — рассказал он.
Шахру подчеркнул, что общение с представителями разных национальностей и стран помогает расширять кругозор.
«Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, получил тяжелое ранение, был награжден орденом Красной Звезды. Я получаю невероятно положительные эмоции. Этот парад Победы я не забуду никогда», — добавил Шахру.
Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. По главной площади страны также прошли участники спецоперации. Две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи» открасили небо цветами российского флага.
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