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В Турции опровергли данные о смягчении мер по товарообороту с Израилем

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Заявления Тель-Авива о смягчении Анкарой решения по товарообороту с Израилем не соответствуют действительности. Об этом заявил 9 мая министр торговли Турции Омер Болат.

«Заявления министра иностранных дел Израиля абсолютно вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение, принятое нами как правительством в отношении торговли с Израилем. Это решение остается в силе», — написал министр в социальной сети X (бывш. Twitter).

Болат добавил, что Турция не возобновит торговлю с Израилем до прекращения огня и доставки гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения, введенные из-за войны в секторе Газа.

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В начале мая Эрдоган заявил, что страна приняла меры предосторожности в торговле, чтобы заставить Израиль выполнить решение Международного уголовного суда о прекращении огня и направить в Газу больший объем гуманитарной помощи. По словам политика, Анкару не пугает угроза возмездия от Запада за принятое решение.

Целью принятых мер он назвал намерение заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать решение о прекращении огня.

2 мая министерство торговли Турции сообщило о прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Действовать меры будут до тех пор, пока еврейское государство не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион.

Тогда Кац обвинил Турцию в нарушении торговых соглашений. Он поручил генеральному директору израильского МИДа Яакову Блитштейну начать работу с правительством страны для поиска альтернатив торговле с Турцией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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