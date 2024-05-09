Карлсон опубликовал интервью с экс-помощницей Байдена Тарой Рид

Переехавшая в Москву бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид пообещала продолжить бороться за то, чтобы американского лидера привлекли к ответственности за сексуальные домогательства. Об этом она сообщила в опубликованном 9 мая интервью Такеру Карлсону.

«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться», — заявила Рид.

Также экс-помощница американского лидера отметила, что из-за этой ситуации полностью разочаровалась в демократии Соединенных Штатов. Она заявила, что искренне верила в эту идеологию, однако когда она пришла с доказательствами о домогательствах, увидела, что режим, за который она боролась, не слышит ее просьбы о помощи.

Кроме того, Рид заявила, что опасается преследования со стороны американских властей за то, что дала интервью российскому Первому каналу, который находится под санкциями в США.

Ранее, 30 мая 2023 года, писатель и публицист Тара Рид сообщила о своем намерении получить российское гражданство. Она выразила надежду, что получить паспорт РФ ей поможет депутат Государственной думы Мария Бутина, парламентарий пообещала обсудить данную тему в ходе заседания комитета по международным делам.

13 апреля 2020 года стало известно, что Тара Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах. По ее словам, инцидент произошел в 1993 году в коридоре сената США, где Байден якобы положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера. В то время женщина работала помощником бывшего вице-президента по кадровым вопросам.