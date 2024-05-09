Посол России рассказал о попытках Японии исказить историю

Руководство Японии по-прежнему стремится исказить историю, заретушировав «неудобные» темы и черные страницы собственного прошлого. Об этом 9 мая заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

Согласно опубликованному правительством в январе 2024 года опросу общественного мнения в Японии, симпатию к США в той или иной степени испытывают 87,4% респондентов. Ноздрев уверен, что объяснить это можно «целенаправленной и лицемерной» политикой действующего руководства Японии.

«Думаю, здесь мы имеем дело с целенаправленной и лицемерной политикой по вытравливанию из исторической памяти народа американского «авторства» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат пояснил, что данная политика минимизирует упоминания о США как о стране, спланировавшей и осуществившей беспрецедентные по смертоносности акты варварского убийства десятков тысяч мирных граждан. Даже в риторике японских официальных лиц и общенациональных СМИ в основном отсутствуют намеки на необходимость покаяния со стороны США за эти кровавые преступления, добавил глава российской дипмиссии в Японии.

Ранее, 12 апреля, заместитель постоянного представителя Японии при организации Мицуко Сино заявила, что власти Японии «не смирятся с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки. Однако она не упомянула, что причиной ядерной бомбардировки городов стала агрессия США.

22 августа 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что власти Японии заискивают перед США и не вспоминают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он также посетовал на лицемерие со стороны Японии, которая боится вспоминать о том, что ядерные бомбы на два мирных города скинули именно США.

3 августа того же года заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в преддверии Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия заявил, что власти Японии пытаются вычеркнуть американское авторство трагедии Хиросимы и Нагасаки для укрепления отношений с Вашингтоном. Он добавил, что в посольстве видят неискренность подходов Токио и в отношении тематики ядерного оружия.

В декабре 2022 года депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного «Общества возрождения Японии» Мунэо Судзуки заявил, что президент США Джо Байден должен признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения стране.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. При взрывах двух бомб погибло около 220 тыс. человек, еще более 200 тыс. умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Несмотря на это, последнее время Токио всё активнее вступает в военные и международные союзы с участием США.