Мэр Анапы сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на нефтебазу

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в селе Юровка под Анапой никто не пострадал. Об этом 9 мая сообщил мэр города Василий Швец в Telegram-канале мэрии.

«Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников нет», — говорится в сообщении.

В результате атаки были повреждены резервуары на нефтебазе, возник пожар четвертого ранга. Экстренные службы и оперштаб работали на месте, с ними присутствовал мэр Анапы Василий Швец, а также руководители профильных организаций и ведомств.

В этот же день в оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой. Отмечается, что в результате падения беспилотников начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники. Мэр Анапы Василий Швец лично курирует ликвидацию ЧС.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.