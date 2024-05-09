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Мэр Анапы сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на нефтебазу

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Фото: t.me/anapaofficial
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в селе Юровка под Анапой никто не пострадал. Об этом 9 мая сообщил мэр города Василий Швец в Telegram-канале мэрии.

«Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников нет», — говорится в сообщении.

В результате атаки были повреждены резервуары на нефтебазе, возник пожар четвертого ранга. Экстренные службы и оперштаб работали на месте, с ними присутствовал мэр Анапы Василий Швец, а также руководители профильных организаций и ведомств.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

В этот же день в оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой. Отмечается, что в результате падения беспилотников начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники. Мэр Анапы Василий Швец лично курирует ликвидацию ЧС.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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