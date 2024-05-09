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Педагог рассказала о простых способах поддержать подростка перед ЕГЭ

Педагог Неверова: создайте у ребенка ощущение того, что близкие люди верят в его силы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Помимо комфортной и продуктивной обстановки для подготовки к экзаменам, психологическая поддержка со стороны родителей и близких людей может стать ключевым фактором успеха, рассказала 9 мая руководитель департамента преподавания образовательной компании Maximum Education Полина Неверова.

Она отметила, что для продуктивности нужно оборудовать рабочее место с удобным креслом или стулом, столом с хорошим освещением. В оставшееся перед экзаменами время подростку нужно спокойствие, поэтому отвлекающие факторы, мешающие концентрации, лучше временно убрать.

«Также не менее важно помочь ребенку спланировать время и составить расписание подготовки, если это необходимо. Конечно же, важно поддерживать ребенка эмоционально. Необходимо задавать вопросы о его самочувствии, о том, насколько он ощущает себя готовым и за что он переживает. В такие моменты подростку важно, чтобы его выслушали», — пояснила она в беседе с «Газета.Ru».

Неверова добавила, что подросток нуждается в поощрении и в ощущении того, что близкие люди верят в его силы. Важно также помнить о поддержании здорового образа жизни — о здоровом сне, питании и физических упражнениях.

Совершенно не нужно в этот период заставлять ребенка сидеть целый день за книгами, так как для полноценной работы мозга важно менять обстановку, двигаться, выходить на свежий воздух, отметила она.

«Вместе с ребенком можно провести некоторые упражнения на управление стрессом, а именно вместе погулять в парке, заняться спортом или прибегнуть к другим методам релаксации», — подытожила педагог.

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Ранее, 7 мая, специалист в области профориентации, карьерной навигации и аналитики рынка труда Виталий Алтухов рассказал, что делать, если произошел недобор баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ). По его словам, можно выбрать направления в том же вузе, но с более низким конкурсом. Кроме того, во многие профессии можно попасть разными путями. В частности, можно попробовать перевестись на нужный факультет во время учебы.

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