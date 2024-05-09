Два человека погибли в массовом ДТП на северо-востоке Москвы

На улице Ботанической на северо-востоке Москвы в результате массового ДТП с участием восьми транспортных средств погибли два человека. Об этом 9 мая «Известиям» сообщил источник.

«Улица Ботаническая, произошло столкновение восьми единиц техники — шести легковых автомобилей, грузового автомобиля и автобуса. В результате ДТП два человека погибли», — уточнил он.

Сообщается, что в попавшем в ДТП автобусе не было пассажиров.

Один из участников аварии сообщил, что видел, как двух человек уносили на носилках. Он пытался избежать аварии, начал затормаживать, но всё равно «влетел» в автобус, стоящий перед ним.

Водитель другой машины рассказал, что ДТП, вероятно, произошло из-за обледенения дороги. По его словам, автобус «начало крутить», после чего он, чтобы избежать столкновения, ушел влево и врезался в стоявшую там «уже разбитую машину».

Ранее, 8 мая, в Ульяновской области в результате ДТП погибла женщина и еще пять человек пострадали. Установлено, что авария произошла около 19:30 (18:30 мск) в районе поселка Лощина Чердаклинского района.